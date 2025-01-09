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بلومبيرج: انتصار روسيا في أوكرانيا يكلف أمريكا 808 مليار دولار - أخبار كلمتك

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بلومبيرج: انتصار روسيا في أوكرانيا يكلف أمريكا 808 مليار دولار - أخبار كلمتك

بلومبيرج: انتصار روسيا في أوكرانيا يكلف أمريكا 808 مليار دولار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 09:30 مساءً - ذكرت وكالة "بلومبيرج" في  تقرير لها اليوم الخميس،  أن انتصار روسيا في النزاع الأوكراني من شأنه أن يجبر وزارة الدفاع الأمريكية  البنتاجون على زيادة الإنفاق بما يزيد على 800 مليار دولار بحلول عام 2029.

انتصار روسيا في أوكرانيا يهدد المصالح الأمريكية 

وذكرت الوكالة أن التقرير الصادر عن معهدAmerican Enterprise، برر هذا الإجراء بالحاجة المزعومة إلى احتواء وصد الهجمات الروسية خارج أوكرانيا.

واستنتج التقرير "أن دعم أوكرانيا هو في مصلحة الولايات المتحدة المالية".

وأضاف الخبراء أن التكاليف قصيرة الأجل لمساعدة أوكرانيا ستكون أقل بكثير بالنسبة للولايات المتحدة مقارنة بالتكاليف طويلة الأجل التي ستترتب عليها من وراء انتصار روسيا.

مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا 

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق من اليوم أن إجمالي المساعدات العسكرية لأوكرانيا من الولايات المتحدة أثناء ولاية الرئيس جو بايدن تجاوز 66.5 مليار دولار بما في ذلك ما يقرب من 65.9 مليار دولار منذ 24 فبراير 2022.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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