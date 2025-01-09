هيثم شاكر يسجل أغنية جديدة من ألحان عزيز الشافعي - أخبار كلمتك

هيثم شاكر يسجل أغنية جديدة من ألحان عزيز الشافعي - أخبار كلمتك

أكسيوس: نتنياهو يأمل موافقة ترامب على بقاء قوات إسرائيلية في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

أكسيوس: نتنياهو يأمل موافقة ترامب على بقاء قوات إسرائيلية في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

موعد نهائي السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد نهائي السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

الحوثيين يتحدثون عن فشل السلام ويكشفون ماحدث مع المبعوث الاممي في صنعاء - أخبار كلمتك

الحوثيين يتحدثون عن فشل السلام ويكشفون ماحدث مع المبعوث الاممي في صنعاء - أخبار كلمتك

محكمة الأموال العامة بعدن تصدر عدة أحكام في قضايا جنائية متنوعة - أخبار كلمتك

محكمة الأموال العامة بعدن تصدر عدة أحكام في قضايا جنائية متنوعة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أحمد عبد الله» عن دوره بمسلسل وتقابل حبيب: شخصية جديدة عليا تمامًا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أحمد عبد الله» عن دوره بمسلسل وتقابل حبيب: شخصية جديدة عليا تمامًا - أخبار كلمتك

وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار - أخبار كلمتك

وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - استمر ساعتين.. قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق التهم 10 منازل في منشية ناصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - استمر ساعتين.. قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق التهم 10 منازل في منشية ناصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - ظهرت في أمريكا والكويت وإيران.. «وسيم السيسي» يقدم أدلة على قدوم كائنات فضائية إلى الأرض «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - ظهرت في أمريكا والكويت وإيران.. «وسيم السيسي» يقدم أدلة على قدوم كائنات فضائية إلى الأرض «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - اصابة اثنين في حريق منطقة الزرايب بمنشأة ناصر بالقاهرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - اصابة اثنين في حريق منطقة الزرايب بمنشأة ناصر بالقاهرة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

الصين تعرب عن قلقها من القيادات الجديدة في الجيش السوري  لهذا السبب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الصين تعرب عن قلقها من القيادات الجديدة في الجيش السوري  لهذا السبب - أخبار كلمتك

الصين تعرب عن قلقها من القيادات الجديدة في الجيش السوري  لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 09:30 مساءً - أعربت الحكومة الصينية في بيان صادر عنها اليوم الخميس، عن قلقها البالغ إزاء قيام الحكومة السورية الجديدة بتعيين مقاتلين إرهابيين أجانب، وخاصة من جماعة الأويغور المسلحة المحظورة "حركة تركستان الشرقية الإسلامية"، في رتب عسكرية عليا.

الصين تعرب عن قلقها من القيادات الجديدة في الجيش السوري 

وتجدر الإشارة إلى أن حركة تركستان الشرقية الإسلامية تنشط في مقاطعة شينجيانج الصينية المضطربة، وجاءت هذه التصريحات على لسان فو كونج، المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، في إحاطة بمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا

وقال كونج إن الصين تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن الجيش السوري منح مؤخرًا رتبًا عسكرية عليا لعدد من المقاتلين الإرهابيين الأجانب، بما في ذلك رئيس المجلس، وهي منظمة إرهابية مدرجة، حزب تركستان الإسلامي، والمعروف أيضًا باسم حركة تركستان الشرقية الإسلامية.


إعادة ترتيب الجيش السوري 


وذكرت تقارير إعلامية أن النظام السوري الجديد برئاسة الزعيم الفعلي أحمد الشرع عين 50 مسؤولًا عسكريًا جديدًا، ستة منهم من المقاتلين الأجانب، بما في ذلك مقاتلو حركة تركستان الشرقية الإسلامية.

 ويجري إعادة تنظيم الجيش السوري  من قبل هيئة تحرير الشام، الجماعة الإسلامية التي أصبحت الآن مسؤولة فعليًا عن البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في وقت سابق من هذا الشهر.

 ومن جابنها أفادت هيئة الإذاعة البريطانية، أن القيادات الجديدة في الجيش السوري تشمل  صينيين من الأويغور وأردنيًا وتركيًا ويقال إنهم جميعًا حصلوا على مناصب رفيعة المستوى كعقيد أو عمداء.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

مقتل وإصابة 6 جنود إسرائيليين بتفجير دبابة شمالي غزة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق