الصين تعرب عن قلقها من القيادات الجديدة في الجيش السوري  لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 09:30 مساءً - أعربت الحكومة الصينية في بيان صادر عنها اليوم الخميس، عن قلقها البالغ إزاء قيام الحكومة السورية الجديدة بتعيين مقاتلين إرهابيين أجانب، وخاصة من جماعة الأويغور المسلحة المحظورة "حركة تركستان الشرقية الإسلامية"، في رتب عسكرية عليا.

الصين تعرب عن قلقها من القيادات الجديدة في الجيش السوري

وتجدر الإشارة إلى أن حركة تركستان الشرقية الإسلامية تنشط في مقاطعة شينجيانج الصينية المضطربة، وجاءت هذه التصريحات على لسان فو كونج، المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، في إحاطة بمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا

وقال كونج إن الصين تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن الجيش السوري منح مؤخرًا رتبًا عسكرية عليا لعدد من المقاتلين الإرهابيين الأجانب، بما في ذلك رئيس المجلس، وهي منظمة إرهابية مدرجة، حزب تركستان الإسلامي، والمعروف أيضًا باسم حركة تركستان الشرقية الإسلامية.



إعادة ترتيب الجيش السوري



وذكرت تقارير إعلامية أن النظام السوري الجديد برئاسة الزعيم الفعلي أحمد الشرع عين 50 مسؤولًا عسكريًا جديدًا، ستة منهم من المقاتلين الأجانب، بما في ذلك مقاتلو حركة تركستان الشرقية الإسلامية.

ويجري إعادة تنظيم الجيش السوري من قبل هيئة تحرير الشام، الجماعة الإسلامية التي أصبحت الآن مسؤولة فعليًا عن البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في وقت سابق من هذا الشهر.

ومن جابنها أفادت هيئة الإذاعة البريطانية، أن القيادات الجديدة في الجيش السوري تشمل صينيين من الأويغور وأردنيًا وتركيًا ويقال إنهم جميعًا حصلوا على مناصب رفيعة المستوى كعقيد أو عمداء.

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