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رويترز: إحراز بعض التقدم في المفاوضات الرامية إلى اتفاق بين الاحتلال وحماس - أخبار كلمتك

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رويترز: إحراز بعض التقدم في المفاوضات الرامية إلى اتفاق بين الاحتلال وحماس - أخبار كلمتك

رويترز: إحراز بعض التقدم في المفاوضات الرامية إلى اتفاق بين الاحتلال وحماس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 08:41 مساءً - نقلت وكالة رويترز عن مصادر، لم تسمها، اليوم الخميس: إنه تم إحراز بعض التقدم في المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي وحمــاس.

تقدم في مفاوضات الأسرى بين إسرائيل وحمــاس

قال وزير الثقافة والرياضة وعضو حزب الليكود الإسرائيلي، ميكي زوهار، إنه يجب أن يدعم أعضاء الحكومة ما وصفها بالصفقة المهمة التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وذكرت صحيفة إسرائيل اليوم، في تقرير لها اليوم الأحد، أن رئيس جهاز الموساد ديفيد برنيع سيتوجه غدا الاثنين إلى قطر للمشاركة في مفاوضات صفقة التبادل. 

رئيس الموساد يتوجه الى قطر 

ويأتي ذلك مع تزايد الضغوط على حكومة نتنياهو من أجل إبرام صفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” وسلطة الاحتلال الإسرائيلي.

وخرج الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع للمطالبة بصفقة تبادل لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، معبرين عن غضبهم من حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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