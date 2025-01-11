القبض على 7 مصريين ويمنيين إثر مشاجرة في مكان عام بالسعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 10:35 مساءً - ألقت السلطات الأمنية السعودية، اليوم السبت، القبض على 7 وافدين من الجنسيتين المصرية واليمنية في محافظة سراة عبيدة بمنطقة عسير إثر مشاجرة بينهم.

القبض على 7 مصريين ويمنيين في السعودية



وفي السياق ذاته قال الأمن العام السعودي في بيانه له اليوم السبت، إنه تم القبض على المتهمين إثر مشاجرة لخلاف بينهم في مكان عام، وظهروا في محتوى مرئي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن جانبها أعلنت الجهات الأمنية السعودية إلقاء القبض على شخص آخر قام بتصوير المشاجرة بين الوافدين السبعة ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وأوضح جهاز الأمن العام أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كما ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض القبض على شخصين آخرين يحملان الجنسية اليمنية ظهرا في محتوى مرئي يتشاجران مع آخرين في مكان عام.

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