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القبض على 7 مصريين ويمنيين إثر مشاجرة في مكان عام بالسعودية - أخبار كلمتك

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القبض على 7 مصريين ويمنيين إثر مشاجرة في مكان عام بالسعودية - أخبار كلمتك

القبض على 7 مصريين ويمنيين إثر مشاجرة في مكان عام بالسعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 10:35 مساءً - ألقت السلطات الأمنية السعودية، اليوم السبت، القبض على 7 وافدين من الجنسيتين المصرية واليمنية في محافظة سراة عبيدة بمنطقة عسير إثر مشاجرة بينهم.

القبض على 7 مصريين ويمنيين في السعودية 


وفي السياق ذاته قال الأمن العام السعودي في بيانه له اليوم السبت، إنه تم القبض على المتهمين إثر مشاجرة لخلاف بينهم في مكان عام، وظهروا في محتوى مرئي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن جانبها أعلنت الجهات الأمنية السعودية إلقاء القبض على شخص آخر قام بتصوير المشاجرة بين الوافدين السبعة ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وأوضح جهاز الأمن العام أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كما ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض القبض على شخصين آخرين يحملان الجنسية اليمنية ظهرا في محتوى مرئي يتشاجران مع آخرين في مكان عام.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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