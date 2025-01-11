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أحمد الشرع: سوريا تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في لبنان - أخبار كلمتك

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أحمد الشرع: سوريا تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في لبنان - أخبار كلمتك

أحمد الشرع: سوريا تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 10:15 مساءً - قال قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، اليوم السبت:" دمشق ستقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في لبنان، وهناك فرصة أمام الشعبين لبناء علاقة إيجابية على أساس احترام سيادة البلدين".

موقف سوريا من الأطراف في لبنان 

وأضاف أحمد الشرع في حديثه:" الحدود ستكون ضمن أولوية الملفات التي سيتم التباحث بشأنها الفترة المقبلة".

ويأتي ذلك بعد الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي مع وفد من حكومته إلى سوريا، ولقائه مع القيادة الجديدة في دمشق.

وفي وقت سابق من اليوم السبت أعلنت وزارة الخارجية السورية، في بيان صادر عنها، عن التوصل إلى اتفاق مع بيروت حول استرداد كافة المعتقلين السوريين بالسجون اللبنانية، خلال زيارة وفد لبناني لدمشق برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي.

 المعتقلون السوريون في السجون اللبنانية


وقالت الخارجية السورية  في بيانها: "استقبلنا رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب، وكان اللقاء إيجابيا تناولنا فيه مواضيع هامة تصب في صالح البلدين".


وأشارت الخارجية السورية في بيانها إلى أن "هذه الزيارة تأتي تتويجا للدور العربي الداعم للشعب السوري على كل الصعد، وتعزيزا للعلاقات الاستراتيجية بين بلدينا، فسوريا ولبنان جاران، وتربط بينهما أواصر ثقافية واجتماعية، وإن استقرار سوريا سينعكس إيجابا على لبنان وكذلك الحال بالنسبة للوضع في سوريا".

 

زيارة وفد لبناني لدمشق برئاسة رئيس الحكومة

وأضافت: "لقد تناقشنا مع الأشقاء عن أهمية دور سوريا في تعزيز المواقف العربية ودعم الاستقرار والأمن في المنطقة، وأكدنا بأن سوريا اليوم ستنطلق بعزيمة أبنائها نحو إعادة البناء في كافة المجالات، فقد خلف لنا النظام السابق دولة منهارة ونظاما مؤسساتيا باليا"

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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