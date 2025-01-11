المنتجة سارة الطباخ تخضع للعلاج الكيماوي بعد استئصال ورم سرطاني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 10:30 مساءً - بدأت المنتجة سارة الطباخ في الخضوع للعلاج الكيماوي، بعد أن أجرت مؤخرًا عملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني، حيث أكد لها الطبيب المعالج لها ضرورة الخضوع للعلاج الكيماوي خلال الفترة القادمة حتى تتماثل للشفاء التام

وكشف مصدر مقرب من سارة في تصريحات لكلمتك، أن المنتجة كانت حريصة على عدم الكشف عن أزمتها الصحية، حتى أنها لم تخبر الكثير من أصدقائها بإجرائها لجراحة دقيقة، كما لم تكشف تفاصيل تلك الجراحة.

أضاف المصدر أن سارة حاليا تتواجد بمنزلها بمدينة الشيخ زايد بعد تحسن حالتها الصحية، وتقضي فترة من النقاهة وسط رعاية من أسرتها، وسوف تعاود نشاطها الفني خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها مرتبطة بعدد من الأعمال الموسيقية والحفلات الغنائية الهامة.

عقد تامر عاشور مع سارة الطباخ

يذكر أنه قد شهدت الفترة الماضية خلافات بين سارة الطباخ والمطرب تامر عاشور، وذلك بسبب تعاقدهما معا على إنتاج أعمال موسيقية لم تخرج للنور.

وقال تامر بأحد لقاءاته التليفزيونية: "أنا اشتغلت مع سارة الطباخ ومضيت معاها عقد ومفيش حاجة من العقد اتنفذت فأنا بدأت أشوف شغلي وأول ما بدأت اشوف شغلي هي بدأت تقاضيني بإنها ماضية معايا وأنتجت لي واتدخلت النقابة وكلامي واضح هي ما التزمتش بالعقد ومن رحمة ربنا عليها إني ما كملتش في القضية".

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