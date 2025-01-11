مشاهير العرب - انتصار تخوض ماراثون دراما رمضان 2025 بـ3 مسلسلات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 10:36 مساءً - تعيش الفنانة انتصار حالة من النشاط الدرامي، وتستعد للمشاركة في ماراثون دراما رمضان 2025 بـ ثلاثة أعمال وهي «أش أش، 80 باكو، قهوة المحطة».

وفي هذا الصدد يرصد كلمتك لمتابعيه جميع التفاصيل حول أعمال الفنانة انتصار خلال ماراثون دراما رمضان 2025.

مسلسل قهوة المحطة

بطولة جماعية لعدد من الفنانين أبرزهم حسن أبو الروس، أحمد غزي، أحمد خالد صالح، هالة صدقي، بيومي فؤاد، وآخرين، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري، ومن المقرر أن تدور أحداثه في إطار من التشويق والأكشن حول جريمة يتعرض لها أحد أبطال العمل لتشتعل بها الأحداث.

وتجسد انتصار خلال أحداث مسلسل «قهوة المحطة» دور والدة الفنان حسن أبو الروس، وينتمي المسلسل إلى نوعية المسلسلات القصيرة المكونة من 15 حلقة.

مسلسل أش أش

مسلسل أش أش، من بطولة الفنانة مي عمر، وتجسد خلال أحداثه دور راقصة درجة ثالثة من محافظة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يتكون مسلسل «إش إش» من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ومؤخرا كشف محمد سامي عن انتهائه من تصوير مسلسل إش إش.

ويشارك في بطولة مسلسل إش إش، بجانب مي عمر عدد من نجوم الفن أبرزهم: انتصار، ماجد المصري، وهالة صدقي، إيهاب فهمي، إدوارد، علاء مرسي، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، دينا، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

مسلسل 80 باكو

بينما تتعاون الفنانة انتصار في مسلسل 80 باكو، مع الفنانة هدى المفتي بطلة المسلسل ويشاركهما البطولة عدد من الفنانين أبرزهم: رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، محمود يسري، دنيا سامي، والعمل من إخراج كوثر يونس.

وتدور أحداث مسلسل 80 باكو، في إطار لايت كوميدي، حيث يجمع بطلات المسلسل مكان عمل واحد، ويذهبنا في رحلة لتجميع 80 باكو من الفلوس.