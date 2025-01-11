اول رد يمني على إطلاق الحوثيين هذا الأمر قبل قليل - أخبار كلمتك

علق الصحفي اليمني ماجد الداعري على البيان الذي أصدره المتحدث العسكري لجماعة الحوثي، يحيى سريع، والذي أعلن فيه استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" والقطع البحرية التابعة لها شمالي البحر الأحمر باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ مجنحة، وادّعى أن الاشتباكات استمرت لمدة تسع ساعات.

وزعم سريع أن هذا الهجوم يعد الخامس من نوعه منذ وصول الحاملة إلى البحر الأحمر، في إشارة إلى تصعيد محتمل للتوترات في المنطقة.

وفي تغريدة نشرها الداعري، أشار إلى أن هذا الإعلان يُعتبر ذريعة لتبرير أي تحركات أمريكية تستهدف ما تبقى من البنية التحتية في اليمن، متسائلًا عن مدى جدية هذه التصريحات وتأثيرها على الأوضاع الإقليمية المتوترة.

وأضاف الداعري أن مثل هذه البيانات قد تُستخدم كوسيلة لتبرير التدخلات الدولية في المنطقة، في وقت يشهد فيه اليمن مرحلة دقيقة من الصراع المستمر.