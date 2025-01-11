دنيا سمير غانم مطلقة من محمد ثروت في مسلسل "عايشة الدور" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 09:15 صباحاً - تبدأ الفنانة دنيا سمير غانم تصوير أحداث مسلسلها الجديد عايشة الدور خلال الأيام القليلة المقبلة، وتجمعها المشاهد الأولى بالفنان محمد كيلاني الذى يشاركها في بطولة العمل.



وتظهر دنيا سمير غانم خلال احداث العمل بشخصية مطلقة من زوجها بعد عدد من المشاكل، ويلعب دور زوجها في العمل الفنان محمد ثروت.



مسلسل "عايشة الدور" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي أيضا، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ويتناول قصة اجتماعية مشوقة تتضمن العديد من الأحداث الدرامية التي تعكس واقع المجتمع.

أبطال مسلسل عايشة الدور

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين بجانب دنيا سمير غانم، منهم محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، وماجد القلعي، محمد ثروت.

وفي نفس السياق تعود دنيا سمير غانم إلى السينما بلوك جرئ وجديد عليها من خلال فيلمها “دودي الغلابة” الذي تقدم فيه وللمرة الأولى دور فلاحة تهوى ألعاب القوى، وتعمل بودي جارد لرجل أعمال كبير.

فيلم دودي الغلابة

العمل من إنتاج السبكي ويشارك في بطولته محمد ممدوح، وتأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وسيتم عرضه فى سبتمبر 2024.

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