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بعد 12 عاما، ديفيد مويس يعود لتدريب إيفرتون - أخبار كلمتك

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بعد 12 عاما، ديفيد مويس يعود لتدريب إيفرتون - أخبار كلمتك

بعد 12 عاما، ديفيد مويس يعود لتدريب إيفرتون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 12:05 مساءً - أعلن إيفرتون الإنجليزي اليوم السبت التعاقد مع ديفيد مويس مدربا للفريق في مهمة خاصة لإنقاذ الفريق من الهبوط.

مويس يعود لتدريب إيفرتون

ويعود مويس، الذي سبق له تدريب إيفرتون في الفترة من 2002 إلى 2013، للنادي بعد إقالة شون دايش.

وقال مويس في بيان: من الرائع العودة! استمتعت بقضاء 11 عاما رائعا وناجحا في إيفرتون ولم أتردد عندما عرضت علي فرصة العودة".

ورحل مويس عن وست هام بنهاية الموسم الماضي، ليحل محله الإسباني جولين لوبيتيجي الذي أقيل مؤخرًا لسوء النتائج.

 

 

أرقام شون دايتش مع إيفرتون

وتمكن دايتش، الذي تولى تدريب الفريق في يناير 2023 خلفا لفرانك لامبارد، من إنقاذ الفريق في موسمه الأول من الهبوط بفضل الفوز على بورنموث 1-0 في اليوم الأخير من الدوري.

واستطاع الحفاظ على الفريق بعيدا عن خطر الهبوط الموسم الماضي، رغم تعرض النادي لخصم نقاط في مناسبتين منفصلتين.

لكن الموسم الحالي شهد تحديات أكبر، حيث غادر اللاعب الأساسي أمادو أونانا عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، كما بدأ الفريق الموسم ببطء في انتظار عودة المدافع جاراد برانثوايت من الإصابة.

وتمت إقالة دايش والفريق يحتل المركز 16 في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط، قبل ساعات من مباراة الفريق ضد بيتربورو في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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