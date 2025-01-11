التنمية المحلية: انطلاق الجزء الثاني من برنامج إعداد قادة المستقبل غدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 03:00 مساءً - أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن بدء الجزء الثاني من برنامج إعداد قادة المستقبل غدًا الأحد الموافق 12/ 1/ 2025، في الأسبوع التدريبي الـ24 من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وتستمر لمدة 3 أسابيع بإجمالي 102 ساعة تدريب، ويستفيد منها 55 متدربًا من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات، مشيرة إلى أن هذا البرنامج الهام يهدف لخلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة.

اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري

وأكدت الدكتور منال عوض، أن برنامج إعداد قادة المستقبل يأتي استجابة لاهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري وتنفيذ رؤية مصر 2030 والتي تهدف إلي رفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة من خلال تنمية المهارات القيادية والإدارية للصف الثاني من العاملين بالمحليات، لافتة إلى أن الوزارة من أوائل الوزارات التي نفذت برامج لإعداد قادة المستقبل، لتأهيل صف ثان مؤهل لشغل مناصب قيادية بالمحليات، كما حققت الوزارة نقلة نوعية في تدريب العاملين بالمحليات والقيادات المحلية وإحداث تغيير شامل في أسلوب العمل وتقديم خدمات بشكل أفضل بما يحقق رضا المواطنين، موضحة أن مركز التنمية المحلية بسقارة نظم الجزء الأول من برنامج قادة المستقبل في 24 نوفمبر 2024 واستمرت لمدة 3 أسابيع.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الأسبوع التدريبي الـ 24 سيتضمن أيضًا تنظيم برنامجين تدريبين هما برنامج رفع كفاءة إدارة الحملة الميكانيكية وترشيد الانفاق وتعظيم استخدام الموارد" للمديرين والعاملين بإدارات الشئون الإدارية، وبرنامج " القوانين المنظمة لخدمات المراكز التكنولوجية" للسادة مديري المراكز التكنولوجية ورؤساء لجان المتابعة والإشراف على المراكز التكنولوجية ويتم تنفيذها بالتعاون مع قطاع الشئون القانونية بالوزارة ووزارة التخطيط، ويستفيد من تلك البرامج 67 متدربًا من جميع المحافظات.

تطوير منظومة التدريب وبناء قدرات العاملين بالمحليات

ومن جانبه... أكد الدكتور عاصم الجوهري مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز سقارة للتدريب، أن مركز سقارة يتبنى سياسة هادفة وداعمة لتطوير منظومة التدريب وبناء قدرات العاملين بالمحليات للإرتقاء بمستوى تقديم الخدمات وتحسينها للمواطن، مشيرًا إلى أن الخطة التدريبية الحالية لمركز تدريب سقارة يتم تنفيذها بصورة جيدة ووفقًا للأولويات التي تم التركيز عليها ومحاور الخطة التدريبية الجديدة والتي تضمنت عددًا من الموضوعات الهامة مُستهدفة عدد من الإدارات ذات الأهمية بالمحافظات، وذلك لإعداد أفراد محترفين لديهم خلفية وخبرات عملية كافية للعمل كمدربين مع إكسابهم المهارات التي تمكنهم من نقل المعلومات والخبرات إلى الآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة، وإفراز عناصر قادرة علي الإدارة الجيدة للدورات التدريبية في نطاق محافظاتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.