الرياضة - 05:22 - مشاهدة مباراة الأهلي وستاد أبيدجان بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 05:22 مساءً - بث مباشر مباراة الاهلي وستاد ابيدجان، اليوم السبت، الموافق 11 من شهر يناير الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وستاد أبيدجان، في دوري أبطال إفريقيا اليوم، عند تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «فيليكس بوانيه» بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

مشاهدة مباراة الأهلي وستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم السبت، مع فريق استاد أبيدجان الإيفواري في الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، تبدأ المباراة تمام الساعة السادسة مساء على استاد فيليكس بوانيه بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وكان قد فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مباراة الفريقين بالجولة الأولى للمجموعة بنتيجة 4-2، أحرز للأهلي محمود كهربا هدفين وهدف لكل من محمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بترتيب المجموعة وذلك برصيد 7 نقاط من 4 مباريات خاضها الأحمر بمجموعات دوري الأبطال حتى الآن، بواقع انتصارين وتعادل وهزيمة.

بث مباشر مباراة الأهلي وستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

وتقدم كلمتك لقرائها ومتابعيها الأعزاء، بث مباشر لـ مباراة الأهلي ضد ستاد أبيدجان، اليوم السبت، الموافق 11 من شهر يناير الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد ستاد أبيدجان، في دوري أبطال إفريقيا اليوم، عند تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «فيليكس بوانيه» بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.