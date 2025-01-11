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الرياضة - 07:07 - حالة الطقس غدا في المحافظات.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطيرة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:07 - حالة الطقس غدا في المحافظات.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطيرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:07 - حالة الطقس غدا في المحافظات.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 07:07 مساءً - حالة الطقس.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في المحافظات غدا، محذرة من تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وتستعرض كلمتك لزوارها ومتابعيها كل ما يخص حالة الطقس في المحافظات غدا وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا.

حالة الطقس غدا

كشفت هيئة الأرصاد، عن الأحوال الجوية المتوقعة في المحافظات، فمن المتوقع أن يشهد الطقس استقرارًا عامًا في الأحوال الجوية على جميع الأنحاء، على الرغم من وجود أمطار متوقعة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتظل الفرص معدومة لسقوط الأمطار بداية من يوم الأحد وحتى الخميس المقبل.

حالة الطقس

ونوهت عن تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس

نصائح الهيئة العامة للمواطنين

وناشدت الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر عند القيادة، والالتزام بالسرعة التي أقرتها الإدارة العامة للمرور، وتشغيل الكشافات، وترقب الطرق والتوقف عند القيادة في حالة انعدام الرؤية منعا لوقوع الحوادث وحفاظا على حياة المارة والركاب.

حالة الطقس غدا السبت وتوقعات مفاجئة للأرصاد
حالة الطقس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، حيث من المتوقع أن تسود أجواء شديدة البرودة. وناشدت الهيئة المواطنين بعدم الانخداع بالأجواء الدافئة خلال النهار، وضرورة الالتزام بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة للحفاظ على صحتهم.

الطقس غدا

درجات الحرارة اليوم

كما أعلنت الهيئة عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم على بعض المدن، وهي على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 19 درجة، الصغرى 11 درجة.

الإسكندرية: العظمى 19 درجة، الصغرى 09 درجات.

مطروح: العظمى 19 درجة، الصغرى 10 درجات.

سوهاج: العظمى 21 درجة، الصغرى 08 درجات.

قنا: العظمى 22 درجة، الصغرى 09 درجات.

أسوان: العظمى 23 درجة، الصغرى 11 درجة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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