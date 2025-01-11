في عيد ميلادها، إيمان الطوخي فنانة عشقها الراحل أحمد زكي وأسرت القلوب بجمالها وموهبتها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 07:26 مساءً - يصادف اليوم ١١ يناير عيد ميلاد الفنانة إيمان الطوخي المولودة عام ١٩٥، والتي أبدعت في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، واستطاعت أن تأسر قلوب جمهورها بجمالها وموهبتها الفائقة وحضورها القوي، ولم تقتصر نجاحاتها على التمثيل فقط، بل كانت أيضًا مثالًا للتميز والإبداع في اختيار الأدوار التي تجسدها، وكذلك في الغناء، مما جعلها من بين أبرز النجمات في جيلها.

الثمانينيات.. محطة انطلاق إيمان الطوخي

ولدت إيمان في أسرة لها علاقة بعالم الإعلام والفن، فوالدها هو الإذاعي محمد الطوخي، ولقد واصلت هي مسيرته فقررت دخول كلية الإعلام وتخرجت فيها عام ١٩٨٠، و بدأت إيمان الطوخي مسيرتها الفنية في الثمانينيات، استطاعت أن تثبت مكانتها بسرعة بفضل قدرتها على تجسيد الشخصيات المختلفة بإتقان، سواء كانت أدوارًا رومانسية أو شخصيات معقدة ومركبة، وأيضًا بفضل جمالها الأخاذ، فقد كانت دائمًا قادرة على أن تترك بصمة واضحة في كل عمل شاركت فيه.

ولقد كانت الفوازير محطة هامة في بدايتها، فقد شاركت في فوازير فطوطة عام ١٩٨٢، ثم عادت وشاركت فيها عام ١٩٨٣، كما شاركت في بداياتها أيضًا في أعمال درامية مثل مسلسل بين السرايات، والطريق إلى سمرقند، والجزء الأول من مسلسل لا إله إلا الله، وكانت بداياتها في السينما عام ١٩٨٥ من خلال فيلم الحكم آخر الجلسة.

إيستر بولونسكي.. شخصية هامة في مشوار إيمان الطوخي

تعد شخصية إيستر بولونسكي من أبرز الأدوار التي قدمتها الفنانة إيمان الطوخي، وكان لها تأثير كبير في مشوارها الفني، وهي الشخصية التي قدمتها من خلال مسلسل رأفت الهجان عام ١٩٩٠ في الجزء الثاني منه، وحينما عرض عليها المخرج السيناريو وطلب منها قرائته تعاطفت إيمان كثيرًا مع شخصية إيستر لاستشعارها وجود لمسات إنسانية بها، ف" شدتها" الشخصية، وقالت للمخرج يحيى العلمي أنها تريد تجسيد هذه الشخصية رغم أنه كان قد رشحها لدور آخر، وفي الأخير وافق المخرج وقررت إيمان الاعتكاف للتحضير لهذه الشخصية على مدار ثلاثة شهور قبل التصوير.

وكانت إيستر إحدى حبيبات رأفت الهجان في إسرائيل، وقد حققت إيمان نجاحًا كبيرًا بهذه الشخصية التي كانت دليلًا على أن إيمان الطوخي ليست مجرد وجه جميل بل فنانة ذات موهبة حقيقية وقادرة على إضفاء الحياة على أي شخصية تختارها، وأشارت إيمان إلى أن نجاح الشخصية وضعها في مأزق كبير لرغبتها في اختيار أدوار لا تقل في أهميتها عن أهمية دور إيستر.

شهر زاد في ألف ليلة وليلة

عام ١٩٩٠، قدمت إيمان شخصية شهرزاد في مسلسل "ألف ليلة وليلة"، وتُعد هذه الشخصية واحدة من أبرز المحطات في مسيرتها الفنية، والعمل واحد من أكثر من عمل قدم حكايات "ألف ليلة وليلة" الشهيرة، وتنوعت فيه الشخصيات بين الأسطورة والواقع.

وواصلت إيمان إبداعاتها وشاركت في الجزء الثاني والثالث من مسلسل بوابة الحلواني الشهير، حيث قدمت من خلاله شخصية غرام خاتون، وقد كان ثالث جزء عرض عام ١٩٩٧ آخر الأعمال التي أطلت بها إيمان على الجمهور واختفت من بعدها.

موهبة إيمان في الغناء

على الرغم من شهرتها الكبيرة كممثلة، إلا أن إيمان كانت تمتلك أيضًا موهبة كبيرة في عالم الغناء، فقد حباها الله صوتًا دافئًا وجميلًا، ومن أبرز أغنياتها النظرة الأولى، بس ترجع، وليه يا حياة، والقدس، وابتسم لي وغيرها من الأغاني.

وكانت لها مشاركات غنائية في بعض الأعمال الدرامية، وحققت نجاحًا لافتًا في هذا المجال، فعلى سبيل المثال غنت إيمان في مسلسلات بين السرايات ونور الدين زنكي ومسلسل جمال الدين الأفغاني ومسلسل الخليل بن أحمد وغيرها، كما غنت تتر مسلسل الإمام مالك وغنت أغاني مسرحية الأميرة الحسناء عام ١٩٨٧.

حكاية عشق أحمد زكي لإيمان الطوخي

كان الفنان الراحل أحمد زكي يعشق إيمان الطوخي، وكان دائم الحضور لحفلاتها ويحجز الكرسي الأول، وهذا ما أكده الملحن محمد ضياء خطيب إيمان الطوخي السابق، في لقاء إعلامي مع الإعلامية ياسمين عز، فقد اعترف له زكي بحبه لإيمان، وسأله عن رأيه فيها فأكد له ضياء أنها إنسانة محترمة.

صرح قائلًا “قالي سبتها ليه قولتله النصيب.. قالي أصل أنا بفكر.. قولتله قبل ما تفكر أنا عارف أنت عايز تقول إيه.. أستاذ أحمد لو انت عايز إيمان الطوخي ما تترددش.. على طول.. لأن الإنسانة دي مش بتاعت تستنى شوية.. دي جواز على طول حتى مش هتستنى كمان الخطوبة …دي إنسانة محترمة”، وأشار ضياء إلى أنه لا يعلم سر عدم استمرار قصتهما.

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