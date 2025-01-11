الرياضة - 05:22 - بشأن لقاح الحمى الشوكية.. بيان «الصحة» للمسافرين إلى السعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 05:22 مساءً - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه لن يتم تطبيق قرار السلطات الصحية السعودية بإلزام جميع الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك العمرة أو الزيارة لـ«المدينة أو جدة أو الطائف أو مكة» بغض النظر عن نوع التأشيرة، بضرورة الحصول على لقاح الحمى الشوكية، قبل السفر بـ10 أيام، على الراغبين في السفر إلى العمرة أو لزيارة هذه المدن قبل يوم 10 فبراير.

وأكد أنه سيتم تطبيق القرار فقط، بداية من يوم 10 فبراير 2025.