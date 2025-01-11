متحدث فتح: الجهود المصرية باتت ضاغطة أكثر على إسرائيل لإتمام صفقة تبادل المحتجزين - أخبار كلمتك

متحدث فتح: الجهود المصرية باتت ضاغطة أكثر على إسرائيل لإتمام صفقة تبادل المحتجزين - أخبار كلمتك

الميزان: ستحصل على دعم خاص.. توقعات الأبراج اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الميزان: ستحصل على دعم خاص.. توقعات الأبراج اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

شبورة كثيفة، الأرصاد تكشف حالة الطقس فى القاهرة غدًا - أخبار كلمتك

شبورة كثيفة، الأرصاد تكشف حالة الطقس فى القاهرة غدًا - أخبار كلمتك

قبيلة عشال ترفض طلب عسكري للانتقالي - أخبار كلمتك

قبيلة عشال ترفض طلب عسكري للانتقالي - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - عيار 21 الأن.. سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - عيار 21 الأن.. سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - تكون شبورة مائية صباحا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - تكون شبورة مائية صباحا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

مصطفى بكري عن دعوات الإخوان لـ 25 يناير: أغبياء لا يعرفون مصر ولا شعبها.. ويكررون مسلسل الفشل - أخبار كلمتك

مصطفى بكري عن دعوات الإخوان لـ 25 يناير: أغبياء لا يعرفون مصر ولا شعبها.. ويكررون مسلسل الفشل - أخبار كلمتك

منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه يشارك في أمم إفريقيا للمحليين - أخبار كلمتك

منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه يشارك في أمم إفريقيا للمحليين - أخبار كلمتك

معلومات عن فيزا المشتريات 2025 من بنك مصر - أخبار كلمتك

معلومات عن فيزا المشتريات 2025 من بنك مصر - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

قيادي حوثي يفاجئ الجميع ويعلن هذا الامر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
قيادي حوثي يفاجئ الجميع ويعلن هذا الامر - أخبار كلمتك

قيادي حوثي يفاجئ الجميع ويعلن هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 11 يناير 2025 07:33 مساءً - كلمتك/خاص

أعلن القيادي الحوثي محمد البخيتي، في تصريحات عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن الغارات الجوية المشتركة التي شنتها أمريكا وبريطانيا وإسرائيل على اليمن تهدف إلى إضعاف البلاد ومنعها من دعم الشعب الفلسطيني. وأكد أن العمليات العسكرية التي تقودها جماعته ستستمر رغم هذه الهجمات، مشددًا على أن اليمن لن يتراجع في مواجهة التحديات.

وقال البخيتي: "هذه الغارات لن تنجح في كسر عزيمة الشعب اليمني، وستزيد من إصرارنا على مواصلة العمليات العسكرية حتى يتوقف العدوان على غزة". وأضاف: "تصعيد العدوان يمثل فرصة لليمنيين لتعزيز وعيهم ومواصلة مقاومة الطغاة".

وأشار إلى أن العدوان الأمريكي البريطاني الإسرائيلي بدأ منذ عام 2015، ورغم محاولات تحقيق أهدافه إلا أنه فشل، موضحًا أن المواجهة لم تكن مباشرة مع هذه الدول بل عبر أدواتها في المنطقة.

وفي سياق حديثه عن الوضع الإقليمي، توقع البخيتي تصعيدًا كبيرًا في المنطقة مع عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي وصف سياساته بأنها تهدف إلى تحويل الشرق الأوسط إلى "جحيم"، مضيفًا أن هذا الجحيم قد يرتد على أمريكا نفسها وينهي هيمنتها العالمية.

كما لفت البخيتي إلى أن المنطقة مقبلة على حرب شاملة ستكون نتيجتها خسارة كبيرة لأمريكا وإسرائيل وأدواتهما في المنطقة، مشيرًا إلى أن الوعي المتزايد لدى الشعوب تجاه مظلومية فلسطين وجرائم الاحتلال سيكون عاملًا حاسمًا في المواجهة.

وحذر البخيتي من التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، مؤكدًا أنه قد يدفع الموقف العربي نحو ضرورة المواجهة، مضيفًا أن اليمن قادرة على فرض ضربات موجعة ومماثلة على أمريكا وبريطانيا.

وفي ختام تصريحاته، أكد البخيتي أن الشعب اليمني سيحقق النصر في النهاية، مشددًا على أن الخيار الوحيد أمام اليمنيين هو المقاومة والاستمرار في الدفاع عن قضيتهم.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق