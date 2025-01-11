قيادي حوثي يفاجئ الجميع ويعلن هذا الامر - أخبار كلمتك

أعلن القيادي الحوثي محمد البخيتي، في تصريحات عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن الغارات الجوية المشتركة التي شنتها أمريكا وبريطانيا وإسرائيل على اليمن تهدف إلى إضعاف البلاد ومنعها من دعم الشعب الفلسطيني. وأكد أن العمليات العسكرية التي تقودها جماعته ستستمر رغم هذه الهجمات، مشددًا على أن اليمن لن يتراجع في مواجهة التحديات.

وقال البخيتي: "هذه الغارات لن تنجح في كسر عزيمة الشعب اليمني، وستزيد من إصرارنا على مواصلة العمليات العسكرية حتى يتوقف العدوان على غزة". وأضاف: "تصعيد العدوان يمثل فرصة لليمنيين لتعزيز وعيهم ومواصلة مقاومة الطغاة".

وأشار إلى أن العدوان الأمريكي البريطاني الإسرائيلي بدأ منذ عام 2015، ورغم محاولات تحقيق أهدافه إلا أنه فشل، موضحًا أن المواجهة لم تكن مباشرة مع هذه الدول بل عبر أدواتها في المنطقة.

وفي سياق حديثه عن الوضع الإقليمي، توقع البخيتي تصعيدًا كبيرًا في المنطقة مع عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي وصف سياساته بأنها تهدف إلى تحويل الشرق الأوسط إلى "جحيم"، مضيفًا أن هذا الجحيم قد يرتد على أمريكا نفسها وينهي هيمنتها العالمية.

كما لفت البخيتي إلى أن المنطقة مقبلة على حرب شاملة ستكون نتيجتها خسارة كبيرة لأمريكا وإسرائيل وأدواتهما في المنطقة، مشيرًا إلى أن الوعي المتزايد لدى الشعوب تجاه مظلومية فلسطين وجرائم الاحتلال سيكون عاملًا حاسمًا في المواجهة.

وحذر البخيتي من التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، مؤكدًا أنه قد يدفع الموقف العربي نحو ضرورة المواجهة، مضيفًا أن اليمن قادرة على فرض ضربات موجعة ومماثلة على أمريكا وبريطانيا.

وفي ختام تصريحاته، أكد البخيتي أن الشعب اليمني سيحقق النصر في النهاية، مشددًا على أن الخيار الوحيد أمام اليمنيين هو المقاومة والاستمرار في الدفاع عن قضيتهم.