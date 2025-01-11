عاجل: الكشف عن حصيلة ضحايا انفجار محطة الغاز اليوم (فيديو) - أخبار كلمتك

شهدت منطقة المجريش بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء انفجارًا مدويًا لخمس محطات غاز تتبع السوق السوداء، ما أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين، معظمهم بحالات خطيرة.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن الحادثة وقعت نتيجة التخزين العشوائي والافتقار إلى معايير السلامة، في ظل سيطرة السوق السوداء التي تديرها جماعة الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وتفاقمت الكارثة بسبب العجز الكامل لدى المصحات والمستشفيات في المنطقة، حيث تفتقر المرافق الطبية إلى الإمكانات الضرورية لإسعاف العدد الكبير من المصابين، ما يعرضهم لمزيد من المخاطر الصحية.

https://x.com/i/status/1878125132163469772

https://x.com/i/status/1878125132163469772