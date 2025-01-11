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عاجل: الكشف عن حصيلة ضحايا انفجار محطة الغاز اليوم (فيديو) - أخبار كلمتك

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عاجل: الكشف عن حصيلة ضحايا انفجار محطة الغاز اليوم (فيديو) - أخبار كلمتك

عاجل: الكشف عن حصيلة ضحايا انفجار محطة الغاز اليوم (فيديو) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 11 يناير 2025 07:18 مساءً - كلمتك/خاص

شهدت منطقة المجريش بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء انفجارًا مدويًا لخمس محطات غاز تتبع السوق السوداء، ما أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين، معظمهم بحالات خطيرة.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن الحادثة وقعت نتيجة التخزين العشوائي والافتقار إلى معايير السلامة، في ظل سيطرة السوق السوداء التي تديرها جماعة الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وتفاقمت الكارثة بسبب العجز الكامل لدى المصحات والمستشفيات في المنطقة، حيث تفتقر المرافق الطبية إلى الإمكانات الضرورية لإسعاف العدد الكبير من المصابين، ما يعرضهم لمزيد من المخاطر الصحية.

https://x.com/i/status/1878125132163469772

https://x.com/i/status/1878125132163469772

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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