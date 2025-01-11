المسوري يشن هجومًا لاذعًا على هؤلاء ويتهمهم بالانحطاط الأخلاقي - أخبار كلمتك

أطلق المحامي اليمني المعروف، محمد المسوري، تصريحات نارية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وصف فيها قيادات جماعة الحوثي وأتباعهم بأوصاف لاذعة، متهمًا إياهم بالانحطاط الأخلاقي والشذوذ الفكري.

وفي منشوره، هاجم المسوري بشدة الجماعة من كبيرهم إلى صغيرهم، مشيرًا إلى أن أبواقهم تروج أفكارًا منحطة، حسب تعبيره. وأضاف: "عندما نرد عليهم بكشف حقيقتهم، يصفوننا بعدم الشرف في الخصومة".

وختم المحامي منشوره بالتأكيد على أنه لا يتردد في فضح ممارسات الجماعة ومخططاتهم، معتبرًا أن من يعترض على ذلك إما متواطئ معهم أو جزء من فسادهم.