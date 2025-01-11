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تعليق اضراب المدارس واستئناف العملية التعليمية - أخبار كلمتك

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تعليق اضراب المدارس واستئناف العملية التعليمية - أخبار كلمتك

تعليق اضراب المدارس واستئناف العملية التعليمية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 11 يناير 2025 11:02 مساءً - كلمتك/خاص:

أعلنت نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة تعز، اليوم السبت، تعليق الإضراب الذي استمر لأسابيع في المدارس والمرافق التعليمية بالمحافظة، واستئناف العملية التعليمية.


وأكدت النقابة في بيان لها اليوم أن هذا القرار جاء استجابة لمناشدات القيادات التربوية ومجالس الآباء والطلاب، وحرصاً على استكمال الفصل الدراسي الثاني الذي تأخر بسبب الإضراب وذلك بعد لقاء جمع قيادة النقابة بمحافظ المحافظة نبيل شمسان، يوم الجمعة، بحضور مدراء عموم مكاتب التربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية، حيث تم مناقشة مطالب المعلمين المشروعة.


واوضحت النقابة أن اللقاء أثمر عن خطوات عملية منها رفع مذكرة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لصرف بدل غلاء المعيشة، وبدء استقبال معاملات التسويات الوظيفية، بما يشمل بدل طبيعة العمل وبدل الريف، إضافة إلى متابعة صرف العلاوات المؤجلة للأعوام 2014-2020م.


كما تم الاتفاق على تسوية أوضاع المعينين في عام 2011م، والرفع بتوصيات لإعادة النظر في سلّم الأجور بما يتناسب مع تدهور قيمة العملة الوطنية.


وأشارت النقابة إلى أنها ستستمر في متابعة تنفيذ هذه الالتزامات عبر اللجنة المُشكّلة برئاسة وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية، مع تأكيدها على اللجوء إلى الفعاليات الاحتجاجية في حال عدم تلبية المطالب.


وثمّنت النقابة الدور الكبير الذي يقوم به المعلمون في مواجهة الظروف المعيشية الصعبة، مؤكدة أن استمرار التعليم يعكس صمودهم وإصرارهم على أداء رسالتهم الوطنية.
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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