تعليق اضراب المدارس واستئناف العملية التعليمية - أخبار كلمتك

أعلنت نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة تعز، اليوم السبت، تعليق الإضراب الذي استمر لأسابيع في المدارس والمرافق التعليمية بالمحافظة، واستئناف العملية التعليمية.



وأكدت النقابة في بيان لها اليوم أن هذا القرار جاء استجابة لمناشدات القيادات التربوية ومجالس الآباء والطلاب، وحرصاً على استكمال الفصل الدراسي الثاني الذي تأخر بسبب الإضراب وذلك بعد لقاء جمع قيادة النقابة بمحافظ المحافظة نبيل شمسان، يوم الجمعة، بحضور مدراء عموم مكاتب التربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية، حيث تم مناقشة مطالب المعلمين المشروعة.



واوضحت النقابة أن اللقاء أثمر عن خطوات عملية منها رفع مذكرة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لصرف بدل غلاء المعيشة، وبدء استقبال معاملات التسويات الوظيفية، بما يشمل بدل طبيعة العمل وبدل الريف، إضافة إلى متابعة صرف العلاوات المؤجلة للأعوام 2014-2020م.



كما تم الاتفاق على تسوية أوضاع المعينين في عام 2011م، والرفع بتوصيات لإعادة النظر في سلّم الأجور بما يتناسب مع تدهور قيمة العملة الوطنية.



وأشارت النقابة إلى أنها ستستمر في متابعة تنفيذ هذه الالتزامات عبر اللجنة المُشكّلة برئاسة وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية، مع تأكيدها على اللجوء إلى الفعاليات الاحتجاجية في حال عدم تلبية المطالب.



وثمّنت النقابة الدور الكبير الذي يقوم به المعلمون في مواجهة الظروف المعيشية الصعبة، مؤكدة أن استمرار التعليم يعكس صمودهم وإصرارهم على أداء رسالتهم الوطنية.

