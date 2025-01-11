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قوات عسكرية تكشف حقيقة اقتحام مقر المجلس الانتقالي - أخبار كلمتك

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قوات عسكرية تكشف حقيقة اقتحام مقر المجلس الانتقالي - أخبار كلمتك

قوات عسكرية تكشف حقيقة اقتحام مقر المجلس الانتقالي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 11 يناير 2025 11:02 مساءً - كلمتك/خاص:

ردت قوات محور سبأ على الشائعات الكاذبة التي صدرت من بعض المواقع الإخبارية حول الاعتداء على مقر المجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية مرخة.

وأصدرت قيادة قوات محور سبأ ردا على الشائعات والافتراءات الكاذبة التي نشرها موقع شبوة برس.

ونفت قوات محور سبأ الأخبار الكاذبة حول قيام عناصر من قوات محور سبأ بالاعتداء على مقر المجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية مرخة، مؤكدة بانها غير صحيحة.

وأوضح مصدر في محور سبأ، بأن قوات محور سبأ والمشكلة بدعم التحالف العربي، التي ترابط في جبهات مأرب وشبوة جنباً إلى جنب مع قوات دفاع شبوة وقوات العمالقة لمواجهة المليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية.

ودعت قوات محور سبأ، المواقع الإخبارية والنشطاء والإعلاميين إلى تحري المصداقية في نشر الأخبار.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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