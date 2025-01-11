قوات عسكرية تكشف حقيقة اقتحام مقر المجلس الانتقالي - أخبار كلمتك

ردت قوات محور سبأ على الشائعات الكاذبة التي صدرت من بعض المواقع الإخبارية حول الاعتداء على مقر المجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية مرخة.

وأصدرت قيادة قوات محور سبأ ردا على الشائعات والافتراءات الكاذبة التي نشرها موقع شبوة برس.

ونفت قوات محور سبأ الأخبار الكاذبة حول قيام عناصر من قوات محور سبأ بالاعتداء على مقر المجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية مرخة، مؤكدة بانها غير صحيحة.

وأوضح مصدر في محور سبأ، بأن قوات محور سبأ والمشكلة بدعم التحالف العربي، التي ترابط في جبهات مأرب وشبوة جنباً إلى جنب مع قوات دفاع شبوة وقوات العمالقة لمواجهة المليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية.

ودعت قوات محور سبأ، المواقع الإخبارية والنشطاء والإعلاميين إلى تحري المصداقية في نشر الأخبار.