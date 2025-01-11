رئيس جامعة المهرة يقيم مأدبة غداء على شرف قائد قوات درع الوطن في المهرة - أخبار كلمتك

أقام رئيس جامعة المهرة الدكتور أنور محمد كلشات، اليوم السبت، في منزله بالعاصمة الغيضة، مأدبة غداء على شرف قائد قوات درع الوطن بالمحافظة الشيخ عبدالله محمد سعيد الجدحي، حضرها معالي المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر والوكيل الأول العميد مختار بن عويض الجعفري ومدير عام الأمن والشرطة العميد مفتي صموده ومدير جهاز الأمن السياسي العميد علي عمر مول الدويلة، ورئيس القيادة المحلية لانتقالي المهرة المحامي مجاهد عفرار، وعدد من مدراء العموم والمسؤولين في السلطة المحلية، والمشائخ والوجهاء.

ورحب رئيس الجامعة بالحاضرين، مشيرًا إلى أهمية العمل المشترك بين أبناء المهرة بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم،

للحفاظ على أمن المحافظة وتوحيد الجهود لما يحقق المصلحة العامة لأبنائها.

من جانبه أكد الأستاذ محمد علي ياسر أن المحافظة والوطن عامة يمر بمرحلة حرجة، تستوجب النأي بها عن التجاذبات والمكايدات السياسية،

مؤكدًا أن دور المجتمع المحلي يعد رافدًا وشريكا أساسيا للجهات الرسمية، وأضاف بن ياسر أن عزيز السلم الاجتماعي والسكينة العامة يأتي في صدارة أولويات السلطة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

وتوجه قائد قوة درع الوطن في المهرة الشيخ عبدالله الجدحي بالشكر لرئيس جامعة المهرة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، لافتًا إلى أن تشكيل قوة درع الوطن يأتي استجابة من القيادة السياسية ودعمًا من الأشقاء في التحالف لتمكين أبناء المهرة من القيام بمهامهم ومسؤولياتهم في خدمة محافظتهم وحماية أمنها ومقدراتها، جنباً إلى جنب مع مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية في المحافظة.