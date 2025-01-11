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رئيس جامعة المهرة يقيم مأدبة غداء على شرف قائد قوات درع الوطن في المهرة - أخبار كلمتك

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رئيس جامعة المهرة يقيم مأدبة غداء على شرف قائد قوات درع الوطن في المهرة - أخبار كلمتك

رئيس جامعة المهرة يقيم مأدبة غداء على شرف قائد قوات درع الوطن في المهرة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 11 يناير 2025 11:22 مساءً - كلمتك/خاص:

أقام رئيس جامعة المهرة الدكتور أنور محمد كلشات، اليوم السبت، في منزله بالعاصمة الغيضة، مأدبة غداء على شرف قائد قوات درع الوطن بالمحافظة الشيخ عبدالله محمد سعيد الجدحي، حضرها معالي المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر والوكيل الأول العميد مختار بن عويض الجعفري ومدير عام الأمن والشرطة العميد مفتي صموده ومدير جهاز الأمن السياسي العميد علي عمر مول الدويلة، ورئيس القيادة المحلية لانتقالي المهرة المحامي مجاهد عفرار، وعدد من مدراء العموم والمسؤولين في السلطة المحلية، والمشائخ والوجهاء.

ورحب رئيس الجامعة بالحاضرين، مشيرًا إلى أهمية العمل المشترك بين أبناء المهرة بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم،
للحفاظ على أمن المحافظة وتوحيد الجهود لما يحقق المصلحة العامة لأبنائها.

من جانبه أكد الأستاذ محمد علي ياسر أن المحافظة والوطن عامة يمر بمرحلة حرجة، تستوجب النأي بها عن التجاذبات والمكايدات السياسية،
مؤكدًا أن دور المجتمع المحلي يعد رافدًا وشريكا أساسيا للجهات الرسمية، وأضاف بن ياسر أن عزيز السلم الاجتماعي والسكينة العامة يأتي في صدارة أولويات  السلطة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

وتوجه قائد قوة درع الوطن في المهرة الشيخ عبدالله الجدحي بالشكر لرئيس جامعة المهرة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، لافتًا إلى أن تشكيل قوة درع الوطن يأتي استجابة من القيادة السياسية ودعمًا من الأشقاء في التحالف لتمكين أبناء المهرة من القيام بمهامهم ومسؤولياتهم في خدمة محافظتهم وحماية أمنها ومقدراتها، جنباً إلى جنب مع مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية في المحافظة.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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