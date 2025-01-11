قيادي مؤتمري يدين جرائم الحوثي في حنكة آل مسعود ويدعو لهذا الامر - أخبار كلمتك

أدان القيادي المؤتمري صلاح القادري الأعمال العدائية التي تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد قبائل حنكة آل مسعود في محافظة البيضاء، مشيراً إلى اتباعها سياسة الأرض المحروقة التي سبق وأن استخدمتها في مناطق أخرى تحت سيطرتها.

وأكد القادري أن مليشيا الحوثي توسعت في استخدام أسلحة متطورة، حيث لجأت مؤخراً إلى الطيران المسير لاستهداف أبناء قبائل حنكة آل مسعود، بالإضافة إلى استخدام مضادات الطيران والدبابات والمدرعات، كما حدث سابقاً في مناطق مثل راف وإب.

وأشار القادري إلى أن المليشيا فجرت اليوم منزل الشيخ المسعودي في حنكة آل مسعود بواسطة الطيران المسير، محذراً من استمرار هذه الممارسات في ظل غياب تكاتف القبائل وغياب الدعم لإيقاف الإمدادات الحوثية إلى المنطقة.

ودعا القادري القبائل الأخرى إلى تقديم الدعم والإسناد لقبائل رداع لمواجهة هذه الهجمات، مشدداً على أن الأيام دول وأن الحق سيعود لأصحابه مهما طال الزمن، مضيفاً: "كل ظالم إلى زوال، ودعمكم اليوم لرداع واجب وطني وأخلاقي لا يحتمل التأخير".

واختتم القادري بتأكيده على أهمية توثيق هذه الجرائم التي يرتكبها الحوثيون بحق الشعب اليمني، ليكون التاريخ شاهداً على ممارسات هذه الجماعة التي وصفها بـ"العصابة الملعونة والفئة الباغية".