رسمياً.. اليمن تستقبل فصل الربيع في هذا التاريخ - أخبار كلمتك

أعلن الفلكي محمد عياش عن توقعات بانخفاض محدود في درجات الحرارة منتصف الأسبوع الجاري، بالتزامن مع انتهاء فصل الشتاء فلكياً في اليمن وبداية فصل الربيع، الذي يبدأ رسمياً في 13 يناير.

وأشار عياش إلى أن الأجواء خلال الأسابيع الأولى من فصل الربيع غالباً ما تكون متقلبة، مما يستدعي الحذر خاصة في المناطق المرتفعة التي قد تشهد انخفاضاً أكبر في درجات الحرارة خلال الليل.

وأوضح أن هذا التغير المناخي يُعتبر جزءاً طبيعياً من دورة الفصول، داعياً المواطنين إلى متابعة التحديثات الجوية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خلال هذه الفترة.