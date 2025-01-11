الكشف عن تفاصيل تنفيذ اهم مشروع في هذه المحافظة - أخبار كلمتك

بدأت الفرق الفنية التابعة للجهة المنفذة، بالتعاون مع صندوق صيانة الطرق والجسور، أعمالها في صبيات المقطع الأول من مشروع استكمال وإنشاء طريق عقبة خلق بمديرية حالمين في محافظة لحج.

يمثل المشروع خطوة هامة نحو تحسين البنية التحتية في المنطقة، حيث يهدف إلى تسهيل حركة النقل بين المناطق المختلفة وتعزيز التواصل بين المجتمعات المحلية. ويعد الطريق من المشاريع الحيوية التي ستسهم في تحسين السلامة المرورية، وتشجيع التنمية الاقتصادية، وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أفضل.

ويعكس هذا المشروع اهتمام الجهات المعنية بتطوير شبكة الطرق ودعم المجتمعات الريفية، ما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للسكان وتسهيل وصولهم إلى الخدمات.