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الكشف عن تفاصيل تنفيذ اهم مشروع في هذه المحافظة - أخبار كلمتك

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الكشف عن تفاصيل تنفيذ اهم مشروع في هذه المحافظة - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل تنفيذ اهم مشروع في هذه المحافظة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 11 يناير 2025 09:17 مساءً - كلمتك/ خاص

 

بدأت الفرق الفنية التابعة للجهة المنفذة، بالتعاون مع صندوق صيانة الطرق والجسور، أعمالها في صبيات المقطع الأول من مشروع استكمال وإنشاء طريق عقبة خلق بمديرية حالمين في محافظة لحج.

يمثل المشروع خطوة هامة نحو تحسين البنية التحتية في المنطقة، حيث يهدف إلى تسهيل حركة النقل بين المناطق المختلفة وتعزيز التواصل بين المجتمعات المحلية. ويعد الطريق من المشاريع الحيوية التي ستسهم في تحسين السلامة المرورية، وتشجيع التنمية الاقتصادية، وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أفضل.

ويعكس هذا المشروع اهتمام الجهات المعنية بتطوير شبكة الطرق ودعم المجتمعات الريفية، ما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للسكان وتسهيل وصولهم إلى الخدمات.

 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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