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ضبط صنبوق محمل بصواعق متفجرة ومواد TNT كانت متجهة إلى هذه المحافظة اليمنية - أخبار كلمتك

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ضبط صنبوق محمل بصواعق متفجرة ومواد TNT كانت متجهة إلى هذه المحافظة اليمنية - أخبار كلمتك

ضبط صنبوق محمل بصواعق متفجرة ومواد TNT كانت متجهة إلى هذه المحافظة اليمنية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 11 يناير 2025 10:32 صباحاً - كلمتك/ خاص

تمكنت الحملة الأمنية من إحباط عملية تهريب خطيرة استهدفت تعزيز قدرات مليشيا الحوثي، حيث تم ضبط صنبوق محمل ثلاث حاويات بكميات كبيرة من المواد شديدة الخطورة، وهي:
•كمية من الأسلاك المحشوة بمادة TBTشديدة الانفجار
• صواعق متفجره.

حيث كان الصنبوق متجه الى محافظة الحديدة

و تمكنت الأجهزة الأمنية، بعد رصد دقيق وتحريات مكثفة، من اعتراض الصنبوق قبل وصوله إلى وجهته. 

واكدت مصادر محلية أن الشحنة كانت تهدف إلى تعزيز قدرات الحوثيين في تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف المدنيين والبنية التحتية.

الجدير بالذكر أن إحباط هذه العملية يمثل خطوة نوعية في منع وصول المواد المتفجرة التي تُستخدم في أعمال العنف والإرهاب.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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