ضبط صنبوق محمل بصواعق متفجرة ومواد TNT كانت متجهة إلى هذه المحافظة اليمنية - أخبار كلمتك

تمكنت الحملة الأمنية من إحباط عملية تهريب خطيرة استهدفت تعزيز قدرات مليشيا الحوثي، حيث تم ضبط صنبوق محمل ثلاث حاويات بكميات كبيرة من المواد شديدة الخطورة، وهي:

•كمية من الأسلاك المحشوة بمادة TBTشديدة الانفجار

• صواعق متفجره.

حيث كان الصنبوق متجه الى محافظة الحديدة

و تمكنت الأجهزة الأمنية، بعد رصد دقيق وتحريات مكثفة، من اعتراض الصنبوق قبل وصوله إلى وجهته.

واكدت مصادر محلية أن الشحنة كانت تهدف إلى تعزيز قدرات الحوثيين في تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف المدنيين والبنية التحتية.

الجدير بالذكر أن إحباط هذه العملية يمثل خطوة نوعية في منع وصول المواد المتفجرة التي تُستخدم في أعمال العنف والإرهاب.