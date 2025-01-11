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أمهات مصر: امتحانات مبشرة في أول يوم لصفوف النقل بالفصل الدراسى الأول - أخبار كلمتك

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أمهات مصر: امتحانات مبشرة في أول يوم لصفوف النقل بالفصل الدراسى الأول - أخبار كلمتك

أمهات مصر: امتحانات مبشرة في أول يوم لصفوف النقل بالفصل الدراسى الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 12:20 مساءً - قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، إن بداية امتحانات المواد الأساسية لسنوات النقل بجميع المراحل التعليمية للفصل الدراسي الأول، جاءت مبشرة في معظم المحافظات.

مؤسس"أمهات مصر": امتحانات مبشرة في أول يوم لصفوف النقل بالفصل الدراسى الأول

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن امتحان اللغة العربية لصفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتي الصف الثاني الثانوي، جاء في مستوي الطالب المتوسط في أغلب المحافظات التي بدأت الامتحانات اليوم السبت، حيث أكد أولياء أمور أن الامتحان جاء سهلا والوقت كاف للإجابة عن جميع الأسئلة، بالإضافة إلي امتحان اللغة الإنجليزية جاء في مستوي الطالب المتوسط عدا بعض النقاط الصعبة.

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

وشددت عبير علي أولياء الأمور بضرورة التزام أبنائهم بتعليمات وضوابط الامتحانات وعدم مخالفتها، حرصا علي مستقبلهم، موضحا أن كل مديرية تعليمية تضع التعليمات والضوابط علس صفحاتها الرسمية في الفيسبوك، متمنية التوفيق لجميع الطلاب.

وناشدت عبير، أولياء الأمور بتشجيع أبنائهم علي التركيز في الامتحانات القادمة دون تشتيت، وتهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل الأسرة، حتي يستطيعوا التركيز في امتحاناتهم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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