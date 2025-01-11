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تداول 51 ألف طن و 1379 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

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تداول 51 ألف طن و 1379 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

تداول 51 ألف طن و 1379 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 02:46 مساءً - تشهد الموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بالمحافظات انتظاما في حركة وصول ومغادرة السفن ونشاطا في حركة تداول البضائع والركاب وبلغ حجم التداول اليوم 51ألف طن 12سفينة متراكية على أرصفة موانئ البحرالأحمر.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتلاحظ نشاطاً ملحوظا في تداول الشاحنات والبضائع حيث تم تداول 51000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1379 شاحنة و 110 سيارة حيث شملت حركة الواردات 37000 طن بضائع، 725 شاحنة و 101 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 14000 طن بضائع، 654 شاحنة و 9 سيارة.

ووصول 30 ألف طن الومنيوم لميناء سفاجا و يستعد ميناء سفاجا اليوم السبت، لاستقبال السفينة RUI SU PANG علي متنها 30000 طن الومنيوم قادمة من السعودية كما يستقبل ثلاث سفن اخري وهي دليلة، الحرية وسينا بينما تغادر السفينتين امل و Alcudia Express، فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهي امل، القاهرة وبوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهي سينا، دليلة والحرية.

كما تم تداول 4100 طن بضائع و 480 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الأربع وهي عمان، بريدج، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2525 راكب بموانيها.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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