بيان عاجل من الصحة بشأن موعد تطبيق فرض تطعيمات السفر لأداء العمرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 04:36 مساءً - أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه لن يتم تطبيق قرار السلطات الصحية السعودية بإلزام جميع الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك العمرة أو الزيارة لـ(المدينة أو جدة أو الطائف أو مكة) بغض النظر عن نوع التأشيرة، بضرورة الحصول على لقاح الحمى الشوكية، قبل السفر بـ10 أيام، على الراغبين في السفر إلى العمرة أو لزيارة هذه المدن قبل يوم 10 فبراير، وأنه سيتم تطبيقه فقط، بدءا من يوم 10 فبراير 2025.

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