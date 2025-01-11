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بعد انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان، الإمارات تعيد فتح سفارتها في بيروت - أخبار كلمتك

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بعد انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان، الإمارات تعيد فتح سفارتها في بيروت - أخبار كلمتك

بعد انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان، الإمارات تعيد فتح سفارتها في بيروت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 07:06 مساءً - تلقى الرئيس اللبناني جوزيف عون اتصالا هاتفيا اليوم السبت، من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، هنأه فيها على انتخابه وعلى الثقة التي منحه إياها اللبنانيون.

الإمارات تعيد افتتاح سفارتها في بيروت

وخلال الاتصال الهاتفي، أعرب آل نهيان عن أمنياته بالتوفيق ل الرئيس اللبناني الجديد في مهامه والنجاح في مسعاه للنهوض بلبنان.

وأكد الرئيس الاماراتي وقوف بلاده الى جانب لبنان وشعبه، والمساهمة في كل ما يعزز العلاقات بين البلدين وتوطيدها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأشار آل نهيان إلى أنه بعد انتهاء الاستحقاق الرئاسي وانتخابه على رأس الجمهورية اللبنانية، قررت الإمارات إعادة فتح سفارتها في بيروت، على أن يبدأ العمل فيها في أقرب وقت ممكن".

وسبق أن بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جوزيف عون.

انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا

وتمكن مجلس النواب اللبناني يوم الخميس الماضي، من انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية، ليكون الرئيس الـ14 للبلاد بعد شغور المنصب لنحو عامين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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