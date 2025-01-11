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السلطات الروسية تمدد القيود على الرحلات الجوية إلى إسرائيل - أخبار كلمتك

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السلطات الروسية تمدد القيود على الرحلات الجوية إلى إسرائيل - أخبار كلمتك

السلطات الروسية تمدد القيود على الرحلات الجوية إلى إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 09:05 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي  قررت تمديد القيود على الرحلات الجوية من روسيا إلى إسرائيل شهرا آخر حتى الـ 11 من فبراير المقبل.

 

السلطات الروسية تمدد القيود على الرحلات الجوية إلى إسرائيل

وتتضمن القيود المفروضة على الرحلات الجوية إلى إسرائيل، على خلفية التصعيد في الشرق الأوسط، الحظر على الرحلات في أجواء إسرائيل وإيران والعراق بين الساعة 01:00 ليلا والساعة 07:00 صباحا.

 

الرحلات الجوية من روسيا إلى إسرائيل 

وتوصي الوكالة شركات الطيران بتنفيذ الرحلات بين الساعة 09:00 صباحا و19:00 في المساء.وتم فرض القيود يوم 11 نوفمبر الماضي. ومددتها الوكالة الفدرالية الروسية مرتين منذ ذلك الحين.

وجدير بالذكر أن الرحلات المباشر من روسيا إلى إسرائيل تنفذ من قبل شركتي طيران، هما "ريد وينغز" و"أزيموت".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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