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هآرتس: جيش الاحتلال يصدق على خطة لسحب قواته سريعا من مناطق واسعة بغزة - أخبار كلمتك

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هآرتس: جيش الاحتلال يصدق على خطة لسحب قواته سريعا من مناطق واسعة بغزة - أخبار كلمتك

هآرتس: جيش الاحتلال يصدق على خطة لسحب قواته سريعا من مناطق واسعة بغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 09:25 مساءً - نقلت صحيفة هآرتس العبرية في تقرير لها اليوم السبت، عن مصادر قولها: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي صدق على خطة لسحب قوات بشكل سريع من مناطق واسعة بغزة مع تقدم المفاوضات.

جيش الاحتلال يصدق على خطة لسحب قواته

وقالت المصادر للصحيفة العبرية:" إن جيش الاحتلال الإسرائيلي  يعتقد أن بالإمكان سحب القوات من نتساريم رغم إقامته منشآت هناك".

وأكدت المصادر لهآرتس، أن جيش الاحتلال  الإسرائيلي لديه القدرة  على تنفيذ أي اتفاق يصدقه المستوى السياسي ولو شمل انسحابا فوريا.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمريكية قولها:" إن مسودة الاتفاق تتضمن انسحابا كاملا لجيش الاحتلال من محور فيلادلفيا".

مسودة اتفاق الأسرى بين حماس وإسرائيل 

وقالت المصادر لهيئة البث الإسرائيلية:" إن الصفقة الحالية أفضل ما يمكن لحـماس رؤيته وهي معقولة لكل الأطراف والتعهدات بين كل مرحلة وأخرى من مراحل الصفقة هي مفتاح التوصل إلى اتفاق".

وأضافت المصادر:" سيكون على إسرائيل التعهد بعدم العودة للقتال وسيكون على حــماس التعهد بإعادة كل من تبقى من المحتجزين بالمرحلة الثانية".

وأمس الجمعة، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها أن  قطر نقلت رسالة إيجابية من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى إسرائيل لإحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة.

تقدم في مفاوضات الأسرى بين حماس وإسرائيل 

وقالت هيئة البث الإسرائيلية في تقريرها:" إن الرسالة التي نقلتها قطر تتعلق بقائمة المحتجزين ونقاط الخلاف الأخرى بين حماس وإسرائيل".
 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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