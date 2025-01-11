وزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مقديشو تستضيف الاجتماع الثلاثي المقبل بين مصر والصومال وإريتريا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مقديشو تستضيف الاجتماع الثلاثي المقبل بين مصر والصومال وإريتريا - أخبار كلمتك

بحضور وزير الأوقاف.. الثقافة تختتم الأسبوع المكثف للشباب بحلايب وشلاتين - أخبار كلمتك

بحضور وزير الأوقاف.. الثقافة تختتم الأسبوع المكثف للشباب بحلايب وشلاتين - أخبار كلمتك

سعر اليورو في البنوك بتعاملات اليوم السبت 11 يناير 2025 - أخبار كلمتك

سعر اليورو في البنوك بتعاملات اليوم السبت 11 يناير 2025 - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: استثمار الوقت في العمل أفضل طريق للنجاح - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: استثمار الوقت في العمل أفضل طريق للنجاح - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: حالة وحيدة أتمنى فيها الحصول على المركز الأول - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: حالة وحيدة أتمنى فيها الحصول على المركز الأول - أخبار كلمتك

كرة اليد، تعرف على قائمة الشرف لمنتخبات المونديال - أخبار كلمتك

كرة اليد، تعرف على قائمة الشرف لمنتخبات المونديال - أخبار كلمتك

في غياب محمد صلاح، نتيجة الشوط الأول من مباراة ليفربول وأكرينجتون ستانلي - أخبار كلمتك

في غياب محمد صلاح، نتيجة الشوط الأول من مباراة ليفربول وأكرينجتون ستانلي - أخبار كلمتك

وزير الرياضة يشارك في اجتماعات الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية بإيطاليا - أخبار كلمتك

وزير الرياضة يشارك في اجتماعات الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية بإيطاليا - أخبار كلمتك

طلاب الصف الرابع الابتدائي بالقاهرة: "امتحان العربي كان سهل وحلو" (فيديو) - أخبار كلمتك

طلاب الصف الرابع الابتدائي بالقاهرة: "امتحان العربي كان سهل وحلو" (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

بالمحافظات.. جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بالمحافظات.. جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

بالمحافظات.. جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 10:11 صباحاً - جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي.. تزامنًا مع انطلاق ماراثون الامتحانات، يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور، عن جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي في كافة المحافظات.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي

بدأت المدارس الابتدائية في المحافظات، في عقد وإجراء امتحانات نصف العام 2025 لطلاب الصف الثالث الابتدائي، من اليوم السبت الموافق 11 يناير الجاري، ومن المقرر أن تستمر الامتحانات للصف الثالث حتى نهاية الأسبوع الجاري.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي في القاهرة

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان اللغة الإنجليزية.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان الرياضيات.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: امتحان التربية الدينية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان اللغة العربية.

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: امتحان متعدد التخصصات.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي في الجيزة

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان العلوم، والتربية الدينية.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: امتحان اللغة الإنجليزية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان الدراسات، والمهارات.

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: امتحان الرياضيات، وICT.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي في القليوبية

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان الرياضيات.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: امتحان اللغة الأجنبية.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي في الإسكندرية

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان اللغة الأجنبية.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: امتحان الرياضيات.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان متعدد التخصصات.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي في الغربية

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان اللغة الأجنبية، ومتعدد التخصصات.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: امتحان الرياضيات.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي في المنوفية

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان اللغة العربية، والتربية الدينية.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان الرياضيات.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: امتحان اللغة الإنجليزية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان متعدد التخصصات.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي في الإسماعيلية

السبت 11 يناير 2025: امتحان اللغة العربية.

الأحد 12 يناير 2025: امتحان اللغة الإنجليزية.

الإثنين 13 يناير 2025: امتحان الرياضيات.

الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان متعدد التخصصات.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي في الدقهلية

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان اللغة العربية.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: امتحان الرياضيات، ومتعدد التخصصات.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي في كفر الشيخ

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان اللغة الإنجليزية.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: امتحان الرياضيات.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان متعدد التخصصات.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي في المنيا

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان الرياضيات، والتربية الدينية.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان اللغة العربية.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: امتحان اللغة الإنجليزية، ومتعدد التخصصات.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي في أسيوط

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان اللغة الإنجليزية.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان الرياضيات.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: امتحان متعدد التخصصات.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان اللغة العربية.

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: امتحان التربية الدينية.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي في أسوان

- يوم السبت 11 يناير: امتحان الرياضيات.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان اللغة العربية.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: امتحان اللغة الأجنبية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان التربية الدينية.

- يوم الخميس 16 يناير 2025: امتحان متعدد التخصصات.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي في سوهاج

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان الرياضيات.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: امتحان اللغة الإنجليزية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان متعدد التخصصات.

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: امتحان التربية الدينية.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي في قنا

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان الرياضيات.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: امتحان اللغة الأجنبية.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي في دمياط

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان اللغة الإنجليزية.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان اللغة العربية.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: امتحان متعدد التخصصات.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان الرياضيات.

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: امتحان التربية الدينية.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي في بورسعيد

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان الرياضيات.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: امتحان متعدد التخصصات.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان اللغة الأجنبية.

اقرأ أيضاً
بالمحافظات.. جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي الترم الأول 2025

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي في المحافظات

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي ترم أول بجميع المحافظات

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

وزيرة التضامن تترأس اجتماعًا مع رئيستي القومي للمرأة ومجلس الأشخاص ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق