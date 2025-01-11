بالمحافظات.. جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 10:11 صباحاً - جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي.. تزامنًا مع انطلاق ماراثون الامتحانات، يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور، عن جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي في كافة المحافظات.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي

بدأت المدارس الابتدائية في المحافظات، في عقد وإجراء امتحانات نصف العام 2025 لطلاب الصف الثالث الابتدائي، من اليوم السبت الموافق 11 يناير الجاري، ومن المقرر أن تستمر الامتحانات للصف الثالث حتى نهاية الأسبوع الجاري.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي في القاهرة

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان اللغة الإنجليزية.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان الرياضيات.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: امتحان التربية الدينية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان اللغة العربية.

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: امتحان متعدد التخصصات.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي في الجيزة

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان العلوم، والتربية الدينية.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: امتحان اللغة الإنجليزية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان الدراسات، والمهارات.

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: امتحان الرياضيات، وICT.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي في القليوبية

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان الرياضيات.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: امتحان اللغة الأجنبية.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي في الإسكندرية

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان اللغة الأجنبية.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: امتحان الرياضيات.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان متعدد التخصصات.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي في الغربية

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان اللغة الأجنبية، ومتعدد التخصصات.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: امتحان الرياضيات.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي في المنوفية

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان اللغة العربية، والتربية الدينية.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان الرياضيات.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: امتحان اللغة الإنجليزية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان متعدد التخصصات.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي في الإسماعيلية

السبت 11 يناير 2025: امتحان اللغة العربية.

الأحد 12 يناير 2025: امتحان اللغة الإنجليزية.

الإثنين 13 يناير 2025: امتحان الرياضيات.

الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان متعدد التخصصات.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي في الدقهلية

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان اللغة العربية.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: امتحان الرياضيات، ومتعدد التخصصات.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي في كفر الشيخ

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان اللغة الإنجليزية.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: امتحان الرياضيات.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان متعدد التخصصات.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي في المنيا

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان الرياضيات، والتربية الدينية.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان اللغة العربية.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: امتحان اللغة الإنجليزية، ومتعدد التخصصات.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي في أسيوط

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان اللغة الإنجليزية.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان الرياضيات.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: امتحان متعدد التخصصات.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان اللغة العربية.

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: امتحان التربية الدينية.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي في أسوان

- يوم السبت 11 يناير: امتحان الرياضيات.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان اللغة العربية.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: امتحان اللغة الأجنبية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان التربية الدينية.

- يوم الخميس 16 يناير 2025: امتحان متعدد التخصصات.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي في سوهاج

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان الرياضيات.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: امتحان اللغة الإنجليزية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان متعدد التخصصات.

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: امتحان التربية الدينية.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي في قنا

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان الرياضيات.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: امتحان اللغة الأجنبية.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي في دمياط

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان اللغة الإنجليزية.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان اللغة العربية.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: امتحان متعدد التخصصات.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان الرياضيات.

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: امتحان التربية الدينية.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي في بورسعيد

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان الرياضيات.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: امتحان متعدد التخصصات.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان اللغة الأجنبية.