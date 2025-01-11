مراكز الطب الرياضي تبدأ في إجراء الفحوصات الطبية لجميع الرياضيين - أخبار كلمتك

مراكز الطب الرياضي تبدأ في إجراء الفحوصات الطبية لجميع الرياضيين - أخبار كلمتك

مسلحون يقومون بامر صادم بحق مرتادي ساحل في عدن - أخبار كلمتك

مسلحون يقومون بامر صادم بحق مرتادي ساحل في عدن - أخبار كلمتك

عاجل:الرئيس العليمي يتدخل ويوجه بشحنة عاجلة للنفط لكهرباء عدن - أخبار كلمتك

عاجل:الرئيس العليمي يتدخل ويوجه بشحنة عاجلة للنفط لكهرباء عدن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل انطلاقها.. مروة أنور تكشف عن تفاصيل مسرحية «البقاء للأصيع» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل انطلاقها.. مروة أنور تكشف عن تفاصيل مسرحية «البقاء للأصيع» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - غدًا.. قصور الثقافة تختتم عروض نوادي المسرح الإقليمي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - غدًا.. قصور الثقافة تختتم عروض نوادي المسرح الإقليمي - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مقديشو تستضيف الاجتماع الثلاثي المقبل بين مصر والصومال وإريتريا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مقديشو تستضيف الاجتماع الثلاثي المقبل بين مصر والصومال وإريتريا - أخبار كلمتك

بحضور وزير الأوقاف.. الثقافة تختتم الأسبوع المكثف للشباب بحلايب وشلاتين - أخبار كلمتك

بحضور وزير الأوقاف.. الثقافة تختتم الأسبوع المكثف للشباب بحلايب وشلاتين - أخبار كلمتك

سعر اليورو في البنوك بتعاملات اليوم السبت 11 يناير 2025 - أخبار كلمتك

سعر اليورو في البنوك بتعاملات اليوم السبت 11 يناير 2025 - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: استثمار الوقت في العمل أفضل طريق للنجاح - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: استثمار الوقت في العمل أفضل طريق للنجاح - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 11:46 - أرقام هامة قبل مباراة الأهلي واستاد أبيدجان اليوم في أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 11:46 - أرقام هامة قبل مباراة الأهلي واستاد أبيدجان اليوم في أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - أرقام هامة قبل مباراة الأهلي واستاد أبيدجان اليوم في أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 11:46 صباحاً - يحل فريق الأهلي ضيفًا ثقيلًا على فريق استاد أبيدجان الإيفواري، اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم موسم 2024-2025.

وتبدأ مباراة الأهلي ضد استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة السادسة مساءً، ويحتضنها استاد فيليكس بوانيه بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وفاز الأهلي في مباراة الفريقين بالجولة الأولى للمجموعة بنتيجة 4-2، أحرز للأهلي محمود كهربا هدفين وهدف لكل من محمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

فاز فريق استاد أبيدجان عام 1966 بالنسخة الثانية لبطولة كأس إفريقيا للأندية أبطال الدوري، لكنه اختفى من الساحة الإفريقية، وظهر على فترات متباعدة، كان أبرزها عام 2000 عندما التقى مع الإسماعيلي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي.

وخلال تاريخ الأهلي الإفريقي لعب 23 مباراة مع أربعة أندية من كوت ديفوار، وهي أسيك ميموزا وأفريكا سبورت وسيوي سبورت واستاد أبيدجان، منها ثلاث عشرة مباراة في دوري الأبطال، وست مباريات في بطولة إفريقيا لأبطال الكئوس، وأربع مباريات في كأس الكونفدرالية، فاز الأهلي في إحدى عشرة مباراة وتعادل في خمس مباريات وفازت الأندية الإيفوارية في سبع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي في هذه المباريات 29 هدفاً، وتلقت شباكه 22 هدفاً.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 09:06 - البوري بـ 185 جنيها.. أسعار السمك والجمبري اليوم السبت 11 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق