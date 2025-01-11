الرياضة - 11:46 - أرقام هامة قبل مباراة الأهلي واستاد أبيدجان اليوم في أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 11:46 صباحاً - يحل فريق الأهلي ضيفًا ثقيلًا على فريق استاد أبيدجان الإيفواري، اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم موسم 2024-2025.

وتبدأ مباراة الأهلي ضد استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة السادسة مساءً، ويحتضنها استاد فيليكس بوانيه بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وفاز الأهلي في مباراة الفريقين بالجولة الأولى للمجموعة بنتيجة 4-2، أحرز للأهلي محمود كهربا هدفين وهدف لكل من محمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

فاز فريق استاد أبيدجان عام 1966 بالنسخة الثانية لبطولة كأس إفريقيا للأندية أبطال الدوري، لكنه اختفى من الساحة الإفريقية، وظهر على فترات متباعدة، كان أبرزها عام 2000 عندما التقى مع الإسماعيلي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي.

وخلال تاريخ الأهلي الإفريقي لعب 23 مباراة مع أربعة أندية من كوت ديفوار، وهي أسيك ميموزا وأفريكا سبورت وسيوي سبورت واستاد أبيدجان، منها ثلاث عشرة مباراة في دوري الأبطال، وست مباريات في بطولة إفريقيا لأبطال الكئوس، وأربع مباريات في كأس الكونفدرالية، فاز الأهلي في إحدى عشرة مباراة وتعادل في خمس مباريات وفازت الأندية الإيفوارية في سبع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي في هذه المباريات 29 هدفاً، وتلقت شباكه 22 هدفاً.