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مشاهير العرب - لينا شاماميان: الرجل المصري حلو وجميل ومعروف عنه الجدعنة (فيديو) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - لينا شاماميان: الرجل المصري حلو وجميل ومعروف عنه الجدعنة (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لينا شاماميان: الرجل المصري حلو وجميل ومعروف عنه الجدعنة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 01:51 مساءً - أثارت المطربة لينا شاماميان، الجدل بعدما تحدثت عن الرجل المصري، مشيرة إلى أن المصريين يتميزون بالجدعنة.

وقالت لينا شاماميان، خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد: «لما بتكون من بلد تانية وبتيجي على مصر، أول حاجة بنشوفها هي الجدعنة من الرجال والنساء».

وأضافت أنها لم تجد مشكلة في قولها إن «الرجل المصري حلو وجميل»، مؤكدة أنها لم تقصد الإهانة بأي شكل من الأشكال، وأعربت عن دهشتها من الانتقادات التي تلقتها بسبب تصريحها هذا في وقت سابق، حيث اعتبر البعض أن ما قالته يشكل إهانة.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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