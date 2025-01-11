مشاهير العرب - لينا شاماميان: الرجل المصري حلو وجميل ومعروف عنه الجدعنة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 01:51 مساءً - أثارت المطربة لينا شاماميان، الجدل بعدما تحدثت عن الرجل المصري، مشيرة إلى أن المصريين يتميزون بالجدعنة.

وقالت لينا شاماميان، خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد: «لما بتكون من بلد تانية وبتيجي على مصر، أول حاجة بنشوفها هي الجدعنة من الرجال والنساء».

وأضافت أنها لم تجد مشكلة في قولها إن «الرجل المصري حلو وجميل»، مؤكدة أنها لم تقصد الإهانة بأي شكل من الأشكال، وأعربت عن دهشتها من الانتقادات التي تلقتها بسبب تصريحها هذا في وقت سابق، حيث اعتبر البعض أن ما قالته يشكل إهانة.