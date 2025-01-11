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مشاهير العرب - «فضيحة بجلاجل».. طارق الشناوي يثير الجدل بسبب تكريم مصطفى كامل في يوم الثقافة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «فضيحة بجلاجل».. طارق الشناوي يثير الجدل بسبب تكريم مصطفى كامل في يوم الثقافة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «فضيحة بجلاجل».. طارق الشناوي يثير الجدل بسبب تكريم مصطفى كامل في يوم الثقافة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 10:31 صباحاً - أثار الناقد الفني طارق الشناوي، حالة من الجدل بعد تكريم الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، من وزارة الثقافة خلال احتفالية «يوم الثقافة»، المقامة بدار الأوبرا المصرية.

تكريم مصطفى كامل

وبدأت حالة الجدل، بعدما كرم وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، ضمن فعاليات يوم الثقافة المصرية الذي انطلقت فعالياته في دار الأوبرا على خشبة المسرح الكبير الأربعاء الماضي.

تكريم مصطفى كامل في يوم الثقافة

طارق الشناوي يهاجم مصطفى كامل

ونشر الشناوي، منشور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلاً فيه: «كان ينبغي لوزير الثقافة الدكتور أحمد هنو أن يتدخل لمنع هذه المهزلة، مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، يرشح مصطفى كامل للتكريم من خلال النقابة التي يرأسها، مصطفى يرشح مصطفى ويهنئ مصطفى ويبارك لمصطفى، أعلم أن النقابات في العالم تتمتع باستقلالية، لكن ما بُني على باطل يظل باطلًا».

هجوم طارق الشناوي على مصطفى كامل

وأضاف: «مجلس إدارة النقابة، لم يعترض أحد أعضائه على هذا القرار، رغم أنه لا يجوز قانونًا أن يكون الشخص لاعبًا وحكمًا في الوقت نفسه، جميل جدًا أن يكون لدينا يوم للثقافة، وأنا سعيد بعدد من التكريمات، سواء لمن هم على قيد الحياة أو الذين رحلوا عنا».

وتابع:، ولكن هناك بقعة سوداء لوثت الثوب الأبيض، لا أدري كيف مرت هذه المخالفة على وزير الثقافة دون تدخل لإزالتها، لا تزال الكرة في ملعب الوزير أحمد هنو، ومن حقه سحب الجائزة، التي أصبحت أمام الرأي العام».

طارق الشناوي ومصطفى كامل

رد مصطفى كامل على هجوم طارق الشناوي

ورد مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، على هجوم طارق الشناوي، من خلال بيان أصدره إلى المسؤولين عن إقامة المهرجانات الفنية في مصر، معربا عن رأيه في الإطلالات التي يظهر بها الضيوف.

ونشر صور لـ طارق الشناوي أثناء حضوره فعاليات مهرجان الجونة، معترضًا على مظهره قائلاَ: «نداء ورجاء إلى كل السادة المسؤولين عن إقامة المهرجانات الفنية المصرية، وخاصة الأخوة الأعزاء المحترمين عائلة ساويرس، عاشقي الفن والفنون وأصحاب مهرجان الجونة الكبير».

طارق الشناوي ومصطفى كامل

وأضاف: «في جميع مهرجانات البلدان العربية والأجنبية يكون الحضور مشروطًا بإرتداء الملابس الرسمي للرجال فكيف يسمح داخل المهرجانات المصرية الكبير بتجاوز هذا البروتوكول المُتعارف عليه بهذا الشكل».

طارق الشناوي ومصطفى كامل

ووجه رسالة إلى الناقد الفني طارق الشناوي قائلا: «طارق الشناوي ناقدًا فنيًا ويظهر بوسائل الإعلام لينتقد السيناريو والحوار والأغنيات والملابس والديكور وأداء الممثلين والمخرجين».

واختتم حديثه:«رجاء مهرجانات مصر الفنية لها قيمتها التي يجب المحافظة عليه، ولابد أن تكون وجهات النظر والردود بدون أي إهانة».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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