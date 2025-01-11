مراكز الطب الرياضي تبدأ في إجراء الفحوصات الطبية لجميع الرياضيين - أخبار كلمتك

مراكز الطب الرياضي تبدأ في إجراء الفحوصات الطبية لجميع الرياضيين - أخبار كلمتك

مسلحون يقومون بامر صادم بحق مرتادي ساحل في عدن - أخبار كلمتك

مسلحون يقومون بامر صادم بحق مرتادي ساحل في عدن - أخبار كلمتك

عاجل:الرئيس العليمي يتدخل ويوجه بشحنة عاجلة للنفط لكهرباء عدن - أخبار كلمتك

عاجل:الرئيس العليمي يتدخل ويوجه بشحنة عاجلة للنفط لكهرباء عدن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل انطلاقها.. مروة أنور تكشف عن تفاصيل مسرحية «البقاء للأصيع» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل انطلاقها.. مروة أنور تكشف عن تفاصيل مسرحية «البقاء للأصيع» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - غدًا.. قصور الثقافة تختتم عروض نوادي المسرح الإقليمي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - غدًا.. قصور الثقافة تختتم عروض نوادي المسرح الإقليمي - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مقديشو تستضيف الاجتماع الثلاثي المقبل بين مصر والصومال وإريتريا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مقديشو تستضيف الاجتماع الثلاثي المقبل بين مصر والصومال وإريتريا - أخبار كلمتك

بحضور وزير الأوقاف.. الثقافة تختتم الأسبوع المكثف للشباب بحلايب وشلاتين - أخبار كلمتك

بحضور وزير الأوقاف.. الثقافة تختتم الأسبوع المكثف للشباب بحلايب وشلاتين - أخبار كلمتك

سعر اليورو في البنوك بتعاملات اليوم السبت 11 يناير 2025 - أخبار كلمتك

سعر اليورو في البنوك بتعاملات اليوم السبت 11 يناير 2025 - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: استثمار الوقت في العمل أفضل طريق للنجاح - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: استثمار الوقت في العمل أفضل طريق للنجاح - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 11:46 - بالدليل.. الفنانة رغدة سعيد تتهم مخرج شهير بمراودتها عن نفسها - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 11:46 - بالدليل.. الفنانة رغدة سعيد تتهم مخرج شهير بمراودتها عن نفسها - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - بالدليل.. الفنانة رغدة سعيد تتهم مخرج شهير بمراودتها عن نفسها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 11:46 صباحاً - اتهمت الفنانة الشابة رغدة سعيد، مخرج فيلم يعرض حاليًا في السينمات بالتحرش بها، أثناء تقديمها تجارب الأداء لدورها في الفيلم، مطالبة من صناع السينما الانتباه إلى أفعاله، وعدم تشجعيه وتشجعيه أعماله.

رغدة سعيد تتهم مخرج بالتحرش

ونشرت الممثلة الشابة رغدة سعيد، مقطع فيديو، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تروي تفاصيل واقعة التحرش، دون الكشف عن اسم المخرج ولكنها ألمحت ببعض التفاصيل التي تخصه وتشير إلى الفيلم.

وقال رغدة سعيد، خلال الفيديو إنها قبل نحو عامين، تواصل معها مخرج هذا الفيلم، الذي يصغرها سنًا، ورشحها للدور وطلب منها مقابلته، مشيرة إلى أنه في المقابلة الأولى أخبرها المخرج بأن دورها به مشهد جرئ فوافقت.

وتابعت، أنها في المرة الثانية طلب منها المخرج أن تعمل «أوديشن للدور» أي بأداء تجريبي للشخصية أمام الكاميرا، وأضافت بانه حاول التقرب منها وإنشاء علاقة صداقة بينهما.

رغدة سعيد

وأضافت رغدة سعيد في الفيديو، أنها في هذه المرة ذهب للمخرج مكتبه، فوجدت نفسها وحيدة معه، فأخبرها المخرج أنه معجب بها، لكنها أخبرته أنها مرتبطة، محاولاً التحرش بها لفظيًا، طلب منها تقبيله مثلما ستفعل في مشهد الفيلم.

رغدة سعيد

واستطردت أنها في هذا الموقف كانت خائفة أن يكون المكتب مغلق عليهما فخرجت مسرعة إلى الشارع مُنهارة، وأكدت بإن لديها أدلة وصور لمحادثات بينهما، وأضافت بإن يوجد العديد من الفتيات تحدثوا إليها عن مواقف مشبهة تعرضوا لها مع المخرج.

وأشارت رغدة سعيد، أنها التزمت الصمت خلال تلك الفترة لأنها كانت تظن أن الفيلم لن يخرج إلى النور وسيتوقف.

من هي رغدة سعيد؟

وشاركت رغدة سعيد، في عدد من الأعمال الفنية، أبرزها: «فيلم اختيار مريم، مسلسل ونوس، مسلسل هذا المساء، مسلسل الضاهر، فيلم قبل زحمة الصيف، فيلم فتاة المصنع».

اقرأ أيضاً
تفاصيل عرض فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو في مهرجان فينسيا «صورة»

في عيد ميلادها الـ44.. محطات في حياة مي عز الدين

فيلم "اختيار مريم" يفوز بجائزتين من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

اليوم، الأهلي يحل ضيفا ثقيلا على إستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق