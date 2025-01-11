الرياضة - 11:46 - بالدليل.. الفنانة رغدة سعيد تتهم مخرج شهير بمراودتها عن نفسها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 11:46 صباحاً - اتهمت الفنانة الشابة رغدة سعيد، مخرج فيلم يعرض حاليًا في السينمات بالتحرش بها، أثناء تقديمها تجارب الأداء لدورها في الفيلم، مطالبة من صناع السينما الانتباه إلى أفعاله، وعدم تشجعيه وتشجعيه أعماله.

رغدة سعيد تتهم مخرج بالتحرش

ونشرت الممثلة الشابة رغدة سعيد، مقطع فيديو، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تروي تفاصيل واقعة التحرش، دون الكشف عن اسم المخرج ولكنها ألمحت ببعض التفاصيل التي تخصه وتشير إلى الفيلم.

وقال رغدة سعيد، خلال الفيديو إنها قبل نحو عامين، تواصل معها مخرج هذا الفيلم، الذي يصغرها سنًا، ورشحها للدور وطلب منها مقابلته، مشيرة إلى أنه في المقابلة الأولى أخبرها المخرج بأن دورها به مشهد جرئ فوافقت.

وتابعت، أنها في المرة الثانية طلب منها المخرج أن تعمل «أوديشن للدور» أي بأداء تجريبي للشخصية أمام الكاميرا، وأضافت بانه حاول التقرب منها وإنشاء علاقة صداقة بينهما.

رغدة سعيد

وأضافت رغدة سعيد في الفيديو، أنها في هذه المرة ذهب للمخرج مكتبه، فوجدت نفسها وحيدة معه، فأخبرها المخرج أنه معجب بها، لكنها أخبرته أنها مرتبطة، محاولاً التحرش بها لفظيًا، طلب منها تقبيله مثلما ستفعل في مشهد الفيلم.

واستطردت أنها في هذا الموقف كانت خائفة أن يكون المكتب مغلق عليهما فخرجت مسرعة إلى الشارع مُنهارة، وأكدت بإن لديها أدلة وصور لمحادثات بينهما، وأضافت بإن يوجد العديد من الفتيات تحدثوا إليها عن مواقف مشبهة تعرضوا لها مع المخرج.

وأشارت رغدة سعيد، أنها التزمت الصمت خلال تلك الفترة لأنها كانت تظن أن الفيلم لن يخرج إلى النور وسيتوقف.

من هي رغدة سعيد؟

وشاركت رغدة سعيد، في عدد من الأعمال الفنية، أبرزها: «فيلم اختيار مريم، مسلسل ونوس، مسلسل هذا المساء، مسلسل الضاهر، فيلم قبل زحمة الصيف، فيلم فتاة المصنع».