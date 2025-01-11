مشاهير العرب - «الوزير راحله بنفسه».. تفاصيل تكريم محمد منير في يوم الثقافة بمصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 01:31 مساءً - حرص الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، على زيارة الفنان الكبير محمد منير في منزله لتسليمه تكريم «يوم الثقافة»، بعد غيابه عن الاحتفالية التي أقيمت في دار الأوبرا المصرية.

تكريم محمد منير في يوم الثقافة

جاءت هذه الزيارة بعد أن حالت الظروف الصحية دون تمكّن الفنان محمد منير من حضور احتفالية التكريم التي أقيمت يوم الأربعاء الماضية بدار الأوبرا المصرية.

وقال وزير الثقافة خلال اللقاء: «مصر كلها تشكرك على فنك وإبداعك وبصماتك التي لا تُنسى في عالم الفن. كنا حريصين على ألا ينقضي عيد الثقافة دون أن ننال شرف منحك هذا التكريم، الذي يُعد أقل تقدير لما قدمته لوطنك»، كما نقل الوزير تحية ملايين المصريين الذين يعتبرون محمد منير رمزًا وطنيًا فريدًا وأحد صناع الهوية المصرية.

زيارة وزير الثقافة لمحمد منير

من جانبه، عبّر الفنان محمد منير عن سعادته واعتزازه بهذا التكريم، قائلاً: «فخور أنني صناعة مصرية، وطوال أكثر من 30 عامًا كنت أحمل اسم مصر في المحافل الدولية. لذا كنت دائمًا حريصًا على أن أكون سفيرًا مشرفًا لبلادي».

يوم الثقافة

وانطلقت فعاليات النسخة الأولى من «يوم الثقافة»، من المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم الأربعاء الموافق 8 يناير تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن تنظيم وزارة الثقافة.

كرم الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، عددًا كبيرًا من صناع الهوية المصرية، تقديرًا لمسيرتهم المتميزة، وإسهاماتهم البناءة في ترسيخ الهوية الفكرية والإبداعية لمصر وذلك خلال الاحتفالية.