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عاجل:الرئيس العليمي يتدخل ويوجه بشحنة عاجلة للنفط لكهرباء عدن - أخبار كلمتك

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عاجل:الرئيس العليمي يتدخل ويوجه بشحنة عاجلة للنفط لكهرباء عدن - أخبار كلمتك

عاجل:الرئيس العليمي يتدخل ويوجه بشحنة عاجلة للنفط لكهرباء عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 11 يناير 2025 03:28 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:وجه فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بتوفير شحنة إسعافية جديدة من النفط الخام لمحافظة مأرب، كدفعة أولى لتشغيل محطة "الرئيس" في عدن

واضاف:وذلك في إطار المبادرات السابقة التي قادها عضو مجلس القيادة الشيخ سلطان العرادة، والجهود المستمرة التي يبذلها محافظ عدن أحمد لملس للتخفيف من معاناة المواطنين وضمان استمرار عمل الخدمات الأساسية.
واختتم:
نأمل في استئناف عاجل لتدفق الوقود من محافظة حضرموت، استجابةً للخطة الرئاسية المعلنة لتطبيع الأوضاع في المحافظة، واستعادة دورها الفاعل في العملية الاقتصادية، وتحسين الخدمات والظروف المعيشية للمواطنين في حضرموت وجميع المحافظات المحررة.
 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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