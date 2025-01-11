الفلكي الجوبي يتوقع تقلبات جوية مفاجئة وينصح بهذا الامر - أخبار كلمتك

تشير بيانات سرعة الرياح لليوم الأحد الموافق 12 يناير 2025، إلى تفاوت ملحوظ في سرعة الرياح بين المحافظات اليمنية خلال فترات اليوم المختلفة، وفقاً للجدول المرفق الذي أعده المختص أحمد الجوبي.

صنعاء: سجلت سرعة الرياح تدرجاً ملحوظاً، حيث تراوحت بين 2 كم/ساعة خلال ساعات الليل إلى 14 كم/ساعة مساءً.

عدن: شهدت المدينة نشاطاً أعلى في الرياح، حيث بلغت سرعتها ذروتها عند 29 كم/ساعة بين الساعة 6 و12 ظهراً.

تعز والمكلا: أظهرت المحافظة تفاوتاً طفيفاً مع استقرار نسبي في سرعة الرياح بين 5 و13 كم/ساعة.

الحديدة: سجلت الرياح سرعة متوسطة، حيث بلغت 24 كم/ساعة ظهراً.

المحافظات الشمالية مثل عمران وصعدة: سجلت سرعات منخفضة نسبياً، لا تتجاوز 10 كم/ساعة في معظم اليوم.

شبوة ومأرب: تميزت بتفاوت سرعة الرياح، حيث وصلت إلى 23 كم/ساعة في بعض الفترات.

على المزارعين والصيادين توخي الحذر في المناطق الساحلية، مثل عدن والحديدة، نظراً للنشاط الملحوظ للرياح.

يُنصح السكان في المناطق ذات الرياح الضعيفة بالحفاظ على التهوية الجيدة في المنازل لتقليل تأثير الطقس الساكن.