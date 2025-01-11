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إطلاق صرخة استغاثة من أبين.. الكهرباء على شفا الهاوية - أخبار كلمتك

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إطلاق صرخة استغاثة من أبين.. الكهرباء على شفا الهاوية - أخبار كلمتك

إطلاق صرخة استغاثة من أبين.. الكهرباء على شفا الهاوية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 11 يناير 2025 06:23 مساءً - كلمتك/خاص

ناشدت الموسسة العامة الكهرباء أبين ومعها المواطنون أهالي مديريتي زنجبار وخنفر شركة الوحدة الاسمنت لمدها بكمية وقود إسعافيه لتشغيل مولدات الكهرباء

واوضح مصدر مسؤول بمؤسسة كهرباء أبين بانه في حال استجابة الشركة فان المؤسسة سترد لها ماستقدمه من كمية وقود فور وصول المنحة، وتأمل المؤسسة العامة للكهرباء فرع أبين باستجاية شركة الوحدة للاسمنت بالمحافظة لندائها المواجهة أزمة الكهرباء التي دخلت أسبوعها الثالث على التوالي وكذلك لاستمرار خدمة أمدادات المياه التي تواجه هي أزمة خانقة تهدد الخدمة بالايقاف التام. في حال استمرار أزمة الوقود.

وأكد المصدر بأن المواطنيون في مديريتي زنجبار وخنفر يواحهون أزمة أنسانية حادة في ظل الانقطاع التام للكهرباء ونقص إمدادات المياه بسبب نفاذ الوقود،

مضيفاً بالقول نحن نتطلع إلى موقف أنساني عظيم يتخذه الشيخ العيسائي تجاه المواطنين بأبين وكما عهدنا مواقفه العظيمة تجاه كهرباء أبين.

وكانت الشركة الوطنية للاسمنت بمحافظة لحج قد زودت يوم أمس فرع المؤسسة بمحافظة لحج بمقطورتي وقود أسعافية لمواجهة ازمة الوقود.
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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