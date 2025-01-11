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أوكرانيا تأسر جنديين من كوريا الشمالية في كورسك - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 08:41 مساءً - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن جيش بلاده أسر جنديين من كوريا الشمالية في منطقة كورسك الروسية، وهي المرة الأولى التي تعلن فيها أوكرانيا عن أسر جنود كوريين شماليين أحياء منذ دخولهم الحرب في الخريف الماضي.

 

أوكرانيا تأسر جنديين من كوريا الشمالية في كورسك

 

ووفقًا لكييف وحلفائها الغربيين، دخل 10 آلاف جندي على الأقل من قوات كوريا الشمالية   النظامية الحرب إلى جانب روسيا في أكتوبر، بحسب وكالة "رويترز".

 

وقال زيلينسكي إنه تم نقل الجنديين إلى كييف وإنهما لدى جهاز الأمن الأوكراني الذي يعد بمثابة وكالة المخابرات الداخلية في البلاد.

وأضاف زيلينسكي عبر منصة "إكس": "كما هو الحال مع جميع أسرى الحرب، يتلقى هذان الجنديان الكوريان الشماليان العناية الطبية اللازمة". 

وقال إنه سيتاح للصحفيين إمكانية التحدث إليهما.

وفي تسجيل مصور نشر في وقت لاحق ذكر زيلينسكي أن قوات خاصة أوكرانية تعمل مع مظليين أسرت الجنديين.

ونشرت القوات الخاصة مقطعًا مصورًا جرى التقاطه من طائرة مسيّرة لما قيل إنه جزء من العملية،  وأظهرت اللقطات 5 رجال يرتدون أزياء مموهة في منطقة غابات.

 

وأظهرت اللقطات التي نشرها جهاز الأمن الأوكراني من بدا أنهما الرجلان الأسيران،وكان فك أحدهما مضمدًا بسبب جرح واضح، بينما كان الآخر يتناول مشروبًا.

 

 

إخفاء معالم وجه أحد الجنديين 

وقال طبيب ظهر في المقطع المصور دون ذكر اسمه مع إخفاء معالم وجهه: إن أحد الجنديين أصيب بجرح في الوجه وسيعالجه طبيب أسنان، بينما أصيب الجندي الآخر بجرح مفتوح وكسر في الجزء السفلي من الساق.

وذكر جهاز الأمن الأوكراني أن الجنديين الكوريين الشماليين نُقلا إلى كييف للاستجواب، ولكونهما لا يستطيعان التحدث باللغة الأوكرانية أو الروسية أو الإنجليزية فقد تم استجوابهما باللغة الكورية بمساعدة وكالة المخابرات الكورية الجنوبية.

وقال جهاز الأمن الأوكراني، إن أحد الجنديين تم أسره بوثيقة عسكرية روسية تحمل اسم شخص آخر مسجل في روسيا، بينما لم يكن بحوزة الآخر أي وثائق.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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