مقتل عسكري وإصابة آخر جراء انقلاب آلية للجيش اللبناني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 08:41 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن جندي لبناني لقي مصرعه وأصيب آخر إثر انقلاب ألية للجيش اللبناني على طريق الطيري - حداثا في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

مقتل عسكري وإصابة آخر جراء انقلاب ألية للجيش اللبناني



وأكدت التقارير أن الآلية هي من نوع "إم 113" انقلبت وتدهورت أثناء سلوكها طريق نزلة الطيري - حداثا، ما أدى الى مقتل رقيب في الجيش اللبناني، دون الإعلان عن اسمه حتى اللحظة.

ويوم الثلاثاء الماضي أعلن الجيش اللبناني عن استكمال انتشاره في بعض المراكز بالقطاع الغربي في الجنوب بعد دخوله بلدة الناقورة.

انتشار الجيش اللبناني في الجنوب

وذكر موقع روسيا اليوم، أنه من المنتظر أن تدخل دورية للجيش إلى بلدة عيتا الشعب اليوم للمرة الأولى لتفقد عدد من المراكز التي أخلاها قبيل التوغل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان.

ويذكر أنه بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل و"حزب الله" في 27 نوفمبر الماضي، تشمل انتشار القوات الأمنية الرسمية وقوات الجيش اللبنانية على طول جميع الحدود ونقاط العبور والخط الذي يحدد المنطقة الجنوبية، وفقا لخطة الانتشار.

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