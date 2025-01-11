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إلغاء مسلسل "أمير العوامري" لهاني سلامة وتوقف المشروع بشكل نهائي - أخبار كلمتك

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إلغاء مسلسل "أمير العوامري" لهاني سلامة وتوقف المشروع بشكل نهائي - أخبار كلمتك

إلغاء مسلسل "أمير العوامري" لهاني سلامة وتوقف المشروع بشكل نهائي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 10:50 مساءً - أزمات كثيرة حاصرت مسلسل “أمير العوامري”، للفنان هاني سلامة، تسببت في توقف المشروع لأكثر من مرة وخروجه من السباق الرمضاني الماضي، إلا أنه كان هناك أمل لدى أبطاله بعودة المشروع واستكمال تصوير المسلسل.

وكشف مصدر من داخل العمل، أن المسلسل توقف بشكل نهائي، وألغت الشركة المنتجة المشروع، ولن يتم استكمال تصويره من الأساس.

وأضاف المصدر أن مسلسل “أمير العوامري” واجه الكثير من المشكلات الإنتاجية والمادية والخلافات بين بعض أبطاله والشركة المنتجة، التي قررت بشكل قاطع إلغاء المسلسل.

 

شخصية هاني سلامة في أمير العوامري

وكان سيجسد هاني سلامة شخصية رجل أعمال يدعى أمير العوامي يواجه العديد من الصراعات ساعيًا لاستخدام نفوذه، ويتعرض للعديد من المشاكل خلال أحداث العمل.

والمسلسل المقرر إلغائه كان من بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، مي سليم، أحمد صفوت، محسن محي الدين، ميرهان حسين، هاجر الشرنوبي، مها نصار، دنيا المصري، سلوى خطاب، هايدي رفعت والعمل من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وكان من المفترض أن يعرض في الموسم الرمضاني الماضي إلا أنه تعرض لسلسلة كبيرة من الأزمات أدت إلى تأجيله.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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