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آسر ياسين يكشف عن تحضيرات مسلسله الجديد لرمضان 2025 - أخبار كلمتك

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آسر ياسين يكشف عن تحضيرات مسلسله الجديد لرمضان 2025 - أخبار كلمتك

آسر ياسين يكشف عن تحضيرات مسلسله الجديد لرمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 10:50 مساءً - كشف النجم آسر ياسين  عن التحضيرات لمسلسل جديد يشارك به في دراما رمضان 2025.

نشر آسر ياسين فيديو له وهو يقرأ العمل، عبر حسابه على "انستجرام، وعلق كاتبا: "فضل ربنا ودعواتكم، بعيش كل لحظة في التفاصيل دي بحب وشغف، دلوقتي بصوّر مسلسل جديد لرمضان، حاجة مختلفة جدًا ومحضّرلكم حاجة تستاهل الانتظار، تشجيعكم هو اللي بيخليني دايمًا أقدم أفضل ما عندي. مستني رأيكم قريب! رمضان 2025… استعدوا".

 

يذكر أن آسر ياسين ياسين يشارك في مسلسل "الحب كله"، اسم مؤقت بجانب مي عزالدين في أول تعاون بينهما، كما تعاقد رسميًا على بطولة المسلسل كل من دياب، والفنان أشرف عبد الباقي وأحمد خالد صالح وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل 

 

بالتزامن مع بدء تصويره، وهو مكون من 15 حلقة ومن إخراج تامر محسن.

 

مسلسل "الحب كله" تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول مافيا تجارة العملة، ويجسد النجم آسر ياسين خلال العمل شخصية رجل أعمال كبير ويتورط في العديد من عمليات غسل الأموال وتجارة العملة وتنشأ بينه وبين مي عزالدين علاقة حب تنتهي بالزواج في تطور مشوق الأحداث.

 

وكان آسر ياسين شارك في رمضان 2024 بمسلسل من 15 حلقة أيضا، وهو "بدون سابق إنذار"، وشاركه البطولة عائشة بن احمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص للنجمة بسمة، ومن إخراج هاني خليفة.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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