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لتقليده زيزو، احتفال إمام عاشور بهاتريك استاد أبيدجان يثير المقارنات على السوشيال ميديا - أخبار كلمتك

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لتقليده زيزو، احتفال إمام عاشور بهاتريك استاد أبيدجان يثير المقارنات على السوشيال ميديا - أخبار كلمتك

لتقليده زيزو، احتفال إمام عاشور بهاتريك استاد أبيدجان يثير المقارنات على السوشيال ميديا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 08:41 مساءً - تصدر احتفال إمام عاشور لاعب الأهلي بهدفيه الثاني والثالث في شباك فريق إستاد إبيدجان بدوري أبطال أفريقيا، حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت بعض جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن إمام عاشور يقلد أحمد سيد زيزو الذي يعد أول من احتفل بهذه الطريقة مع الزمالك موسم 2021-2022.

وجاء احتفال إمام عاشور اليوم أمام إستاد أبيدجان بعد أيام قليلة من احتفاله المثير للجدل بالبالونة البيضاء.

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وحقق النادي الأهلي فوزا غاليا على حساب إستاد أبيدجان 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

افتتح إستاد أبيدجان التسجيل عن طريق سان جين كوري في الدقيقة 26 من تصويبة رائعة، فيما تعادل النادي الأهلي عن طريق إمام عاشور، بعد ما أكمل رأسية وسام أبو علي في الشباك بالدقيقة 53، وعاد إمام عاشور وسجل الهدف الثاني له وللأهلي في الدقيقة 73 عن طريق رأسية مميزة، وسجل إمام عاشور الهاتريك في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- الأهلي 10 نقاط (5 مباريات)

2- أورلاندو بايرتس 8 نقاط (4 مباريات)

3- شباب بلوزداد 6 نقاط (4 مباريات)

5- إستاد أبيدجان نقطة ( 5 مباريات)

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مباراة الأهلي وإستاد أبيدجان 

وكاد الأهلي أن يفتتح التسجيل عن طريق وسام أبو علي في الدقائق الاولى ولكن فشل في تصويبها بالشباك.

وصوب إمام عاشور كرة قوية في الدقيقة 19 ولكن تصدى لها حارس مرمى إستاد أبيدجان ببراعة شديدة.

وسجل إستاد أبيدجان الهدف الأول في شباك الأهلي بالدقيقة 26 عن طريق سان جين كوري.

وفي الدقيقة 36 حاول إمام عاشور تسجيل التعادل للأهلى عن طريق ركلة مقصية ولكن تصدى لها الحارس.

وطالب وسام أبو علي بركلة جزاء في الدقيقة 45، ولكن أمر الحكم بمواصلة اللعب.

ومع انطلاق الشوط الثاني أجرى كولر تبديلين بدخول كريم وليد نيدفيد ومحمد مجدي أفشه وخروج كريم الدبيس وعمرو السولية.

وفي الدقيقة 53 سجل إمام عاشور هدف التعادل في شباك إستاد أبيدجان.

وصوب مروان عطية كرة صاروخية في الدقيقة 62 ولكن تصدى لها حارس مرمى إستاد أبيدجان.

وفي الدقيقة 64 صوب لاعب وسط إستاد أبيدجان كرة قوية ولكن تعامل معها الشناوي ببراعة شديدة.

وفي الدقيقة 73 سجل إمام عاشور هدف التقدم للأهلي من رأسية قوية.

وأجرى كولر تبديلا بدخول محمد هاني وخروج خالد عبد الفتاح.

وشارك عمر الساعي وسمير محمد بدلا من وسام أبو علي وحسين الشحات في الدقيقة 90.

وسجل إمام عاشور الهدف الثالث له وللأهلي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

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تشكيل الأهلي أمام إستاد أبيدجان 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: خالد عبدالفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم الدبيس.

في خط الوسط: كوكا وعمرو السولية ومروان عطية وحسين الشحات وإمام عاشور.

في خط الهجوم: وسام أبوعلى.

 

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قائمة الأهلي في كوت ديفوار 

وضمت  قائمة الأهلي كلًّا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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