الرياضة - 08:22 - ثلاثية إمام عاشور تقود الأهلي لإسقاط بطل كوت ديفوار في دوري أبطال إفريقيا «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 08:22 مساءً - عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من كوت ديفوار، بانتصار عريض على نظيره ستاد أبيدجان بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدين نادي الأهلي بهذا الفوز إلى نجمه المتألق إمام عاشور، والذي أحرز ثلاثية المارد الأحمر في ستاد أبيدجان "هاتريك".

ورفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في حين تجمد رصيد ستاد أبيدجان عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

أهداف مباراة الأهلي وستاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا

- وجاء هدف المباراة الأول لصالح فريق ستاد أبيدجان أمام الأهلي بدوري أبطال إفريقيا اليوم، في الدقيقة 26 من زمن شوط المباراة الأول.

وجاء هدف الأهلي الأول في شباك ستاد أبيدجان عن طريق إمام عاشور، بعد مرور 8 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني.

- وقبل نهاية الوقت الأصلي للقاء بعشرين دقيقة، جاء هدف إمام عاشور الثاني للأهلي، ليتقدم للمارد الأحمر على ستاد أبيدجان بنتيجة 2-1.

وقبل نهاية الوقت بدل الضائع بلحظات، عاد إمام عاشور ليوقع على "الهاتريك" بطريقة رائعة، ليحسم مواجهة الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال لصالح المارد الأحمر.

تشكيل الأهلي أمام ستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا اليوم

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي

تشكيل الأهلي أمام ستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا اليوم في حراسة المرمى محمد الشناوي في خط الدفاع كريم الدبيس رامي ربيعة ياسر إبراهيم خالد عبد الفتاح في خط الوسط إمام عاشور مروان عطية عمرو السولية أحمد نبيل كوكا في خط الهجوم حسين الشحات وسام أبو علي

مقاعد بدلاء الأهلي

مصطفى شوبير - يوسف أيمن - محمد هاني - محمد مجدي أفشة - كريم نيدفيد - عمر الساعي - مصطفى أبو الخير - سمير محمد.