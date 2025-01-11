الرياضة - 10:16 - سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 11 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 10:16 مساءً - سعر الدولار.. استقر سعر الدولار في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 11 يناير 2025، فسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري على مدار تعاملات اليوم، نحو 50.50 جنيه للشراء، 50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر

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سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 11 يناير 2025 البنوك المصرية بيع شراء سعر الدولار في البنك المركزي 50.64 جنيه 50.50 جنيه سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.61 جنيه 50.51 جنيه سعر الدولار في بنك مصر 50.61 جنيه 50.51 جنيه سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 50.62 جنيه 50.52 جنيه سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.61 جنيه 50.51 جنيه سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 50.61 جنيه 50.51 جنيه سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 50.67 جنيه 50.58 جنيه

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.50 جنيه للشراء، 50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50.51 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر في مساء التعاملات إلى مستوى 50.51 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، سجل نحو 50.52 جنيه للشراء، 50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وبالنسبة لـ سعر الدولار في بنك القاهرة فسجل نحو 50.58 جنيه للشراء، 50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي

أما سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي فوصل إلى مستوى 50.51 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 50.52 جنيه للشراء، 50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

وسعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي بلغ نحو 50.58 جنيه للشراء، 50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 50.51 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.