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الرياضة - 10:16 - سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 11 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:16 - سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 11 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:16 - سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 11 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 10:16 مساءً - سعر الدولار.. استقر سعر الدولار في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 11 يناير 2025، فسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري على مدار تعاملات اليوم، نحو 50.50 جنيه للشراء، 50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر

وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص سعر الدولار في مصر، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــا.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم
سعر الدولار

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 11 يناير 2025
البنوك المصرية بيع شراء
سعر الدولار في البنك المركزي 50.64 جنيه 50.50 جنيه
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.61 جنيه 50.51 جنيه
سعر الدولار في بنك مصر 50.61 جنيه 50.51 جنيه
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 50.62 جنيه 50.52 جنيه
سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.61 جنيه 50.51 جنيه
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 50.61 جنيه 50.51 جنيه
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 50.67 جنيه 50.58 جنيه

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.50 جنيه للشراء، 50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50.51 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.

بعد تثبيت سعر الفائدة هل يرتفع الدولار في البنوك المصرية
سعر الدولار الآن

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر في مساء التعاملات إلى مستوى 50.51 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، سجل نحو 50.52 جنيه للشراء، 50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وبالنسبة لـ سعر الدولار في بنك القاهرة فسجل نحو 50.58 جنيه للشراء، 50.68 جنيه للبيع.

آخر تحديث سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم
سعر الدولار الدولار في البنوك

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي

أما سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي فوصل إلى مستوى 50.51 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 50.52 جنيه للشراء، 50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

وسعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي بلغ نحو 50.58 جنيه للشراء، 50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 50.51 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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