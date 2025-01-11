الرياضة - 10:16 - «بيجروا ورا التريند».. ضبط المتهمين بفبركة فيديو تمثيلي لخطف الأطفال في قنا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 10:16 مساءً - كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بتصوير مشاهد لخطف أطفال من الشارع وبنهاية المقطع يظهر أحد الأشخاص يحذر المواطنين بزعم انتشار حالات اختطاف الأطفال والاتجار بالأعضاء وخاصةً بمحافظة قنا.
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة الصفحة وتصوير وتداول المقطع 5 أشخاص مقيمين بمحافظة قنا وكذا الدراجة النارية المستخدمة فى تصوير المقطع.
وبمواجهتهم أقروا بأن المقطع المشار إليه عبارة عن مشاهد تمثيلية لخطف الأطفال من خلال الاستعانة بأطفال أهالى القرية بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية للصفحة القائمين على إدارتها وتحقيق أرباح مادية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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