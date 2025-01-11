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مصطفى بكري: انتصار الجيش السوداني وتحريره «ود مدني» بداية السقوط لميليشيا الدعم السريع - أخبار كلمتك

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مصطفى بكري: انتصار الجيش السوداني وتحريره «ود مدني» بداية السقوط لميليشيا الدعم السريع - أخبار كلمتك

مصطفى بكري: انتصار الجيش السوداني وتحريره «ود مدني» بداية السقوط لميليشيا الدعم السريع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 10:21 مساءً - أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن ميليشيا الدعم السريع تشهد بداية السقوط الأخير بعد انتصار الجيش السوداني وتحريره منطقة ود مدني، معقبا: "الجيش السوداني هو وحده القادر على إعادة اللحمة للوطن السوداني".

وكتب بكري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، مساء اليوم السبت: "انتصار الجيش السوداني وتحرير منطقة ود مدني عاصمة الجزيرة، هو بداية السقوط الأخير لميليشيا الدعم السريع".

وتابع: "الجيش السوداني هو وحده القادر على إعادة اللحمة للوطن السوداني، حميدتي يعترف بالهزيمة، ويقول: خسرنا جولة ولم نخسر الحرب".

واختتم قائلا: "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب المجنونة التي تسببت في تشريد الشعب السوداني وإحلال الخراب على أرض السودان، فرحة أهلنا السودانيين في ود مدني بعد هزيمة ميليشيا الدعم السريع تؤكد أنه لا مستقبل للميليشيا في السودان، وأن الجيش وحده هو حصن الأمن والآمان".

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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