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الرياضة - 10:16 - وزير النقل الفرنسي: ارتفاع مصابي قطاري ترام ستراسبورج إلى 36 حالة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:16 - وزير النقل الفرنسي: ارتفاع مصابي قطاري ترام ستراسبورج إلى 36 حالة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:16 - وزير النقل الفرنسي: ارتفاع مصابي قطاري ترام ستراسبورج إلى 36 حالة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 10:16 مساءً - أعلن وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو، مساء اليوم /السبت/ أن حصيلة مصابي حادث التصادم بين قطاري ترام في مدينة ستراسبورج في مقاطعة "با-رين"(شرق فرنسا)، قد ارتفعت إلى 36 جريحا، بينما لا توجد حالة إصابة حرجة.

وكانت السلطات المحلية قد أعلنت سابقا أن الحصيلة الأولية تشير إلى أن 20 شخصا في حالة طوارئ نسبية.

وأشار وزير النقل الفرنسي إلى أن التحقيق جار لمعرفة ملابسات الحادث، حيث تم فرض طوق أمني مشدد أمام محطة الترام، وتمركزت سيارات إسعاف عديدة، وتلقى الجرحى العلاج في المحطة.

وأظهر مقطع فيديو نشره أحد شهود العيان على مواقع التواصل الاجتماعي، مشهدا فوضويا، حيث لحقت أضرار جسيمة بقطاري الترام في النفق قرب المحطة.

وأشارت نيابة ستراسبورج - في بيان صحفي- إلى أنه تم فتح تحقيق في حدوث إصابات بشكل غير متعمد إثر اصطدام قطاري ترام اليوم /السبت/.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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